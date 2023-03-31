Ліки в Україні продаватимуть за електронним рецептом — як отримати

В Україні з 1 квітня ліки продаватимуть по-новому: що треба знати
В Україні з 1 квітня 2023 року запрацюють нові правила реалізації ліків в аптеках. Рецептурні медикаменти можна буде придбати за електронним рецептом.
Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
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Рецепт на ліки у смартфоні
Електронний рецепт поширюватиметься на всі зареєстровані в Україні ліки, на які потрібен рецепт. Виписувати їх можуть медпрацівники усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік, незалежно від наявності декларації.
Відтак, електронні рецепти стануть доступні у смартфоні. У разі відсутності телефону у пацієнта лікар у клініці зможе виписати паперове призначення на спеціальному бланку.
Очікується, що нововведення оптимізує процес призначення препаратів. Цифрові рецепти дозволять посилити контроль за продажем ліків і запобігти негативним наслідкам самолікування.
Як отримати електронний рецепт
Пацієнтові потрібно передусім зареєструватися в електронній системі охорони здоров'я (ЕСЗ). Під час огляду лікар формуватиме електронне призначення, де буде вказана дієва речовина, дозування, тривалість курсу та інструкції з прийому. Пацієнту присвоять номер електронного рецепта, а також унікальний код.
Придбати препарати за електронним рецептом в аптеці можна протягом 30 або 10 днів (для наркотичних/психотропних препаратів). Фармацевту потрібні реквізити — номер рецепта і код. В аптеці повинні запропонувати наявні лікарські засоби, що містять необхідну дієву речовину.
Нагадаємо, раніше в уряді оприлюднили зарплати лікарів Україні. У 2022-му середня зарплатня становила 14,3 тис. грн. Це на 21% більше, ніж було до війни, у 2021 році, а також у 1,5 раза — порівняно з 2020-м. Найвища середня зарплата у працівників закладів екстреної медичної допомоги — 17,8 тис. грн. Серед них зарплати такі: лікарі — близько 26 тис. грн; середній медперсонал — 20 тис. грн.
Також ми писали, що для переселенців з України, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року, доступна програма фінансової допомоги на придбання ліків Health4Ukraine. За програмою українці можуть отримати 500 злотих.