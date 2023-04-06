Зарплаты врачей — в Минздраве хотят повысить выплаты медикам в опасных зонах

Речь идет о врачах в Херсоне.

В Министерстве здравоохранения заявляют о необходимости повышения заработных плат медицинским работникам в некоторых опасных зонах. Речь идет о врачах в Херсоне.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на совещании с руководителями херсонских медучреждений, передает пресс-служба ведомства.

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Как отметил министр здравоохранения, медработники продолжают выполнять свои обязанности в городе, который остается небезопасным из-за постоянных российских обстрелов.

"Из-за характера и условий труда медицинским работникам в Херсоне целесообразно поднять зарплаты", — заявил Ляшко.

Чиновник утверждает, что средств, которые медучреждения получают в рамках финансового пакета программы медгарантий "Готовность и обеспечение оказания медицинской помощи населению, находящемуся на территории, где ведутся боевые действия", должно хватить на такие расходы.

По данным ведомства, в текущем году медучреждения Херсонщины заключили 124 договора с Нацслужбой здоровья о медицинском обслуживании населения по направлениям первичной и специализированной медицинской помощи более чем на 2 млрд гривен. Предоставителям медицинских услуг в январе-марте поступило более 500 млн гривен. В прошлом году за предоставленные услуги заведения здравоохранения получили более 3,5 млрд гривен.

Какие сейчас зарплаты медработников

Средняя зарплата медиков составляет 14,3 тыс. грн. Это на 21% больше, чем было до войны, в 2021 году, а также в 1,5 раза по сравнению с 2020-м.

Больше всего повысились размеры заработных плат:

у врачей — 21 тыс. грн. Это на 36% больше против 2021-го и в 1,7 раза больше 2020-го;

у среднего медперсонала — около 15 тыс. грн. Сумма на 25% больше 2021-го и в 1,5 раза — 2020-го.

Самая высокая средняя зарплата у работников экстренной медицинской помощи — 17,8 тыс. грн. Среди них зарплаты такие:

врачи — около 26 тыс. грн;

средний медперсонал — 20 тыс. грн.

Финансирование медицинской сферы в 2022-м

В Украине в 2022 году на сферу здравоохранения направили 215,3 млрд грн. За счет международного пособия профинансировали повышенные заработные платы медикам. Важным направлением являлась реализация программы медицинских гарантий. На нее направили 146,3 млрд грн. В частности, на лекарственные средства с полным или частичным возмещением их стоимости получили около 3,8 млн украинцев.

Напомним, медицинский онлайн-портал Helsi запустил новую услугу. Благодаря ей украинцам станут доступны срочные онлайн-консультации врачей.

Также мы сообщали, что украинцы могут получить средства от Эстонского совета по делам беженцев, в частности, на срочную операцию или лечение. Максимально можно оформить до 33 тыс. гривен при определенных условиях.

Если деньги нужны срочно для спасения жизни человека или нескольких членов семьи (имеющие онкологическое заболевание и нуждающиеся в немедленной операции; раненые в результате войны и необходимо лечение) — можно сразу заполнить онлайн-форму.