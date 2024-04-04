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Частині українців дозволили не платити за комуналку — кого торкнеться

4 квітня 2024 07:48
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Комуналка задарма — частині пенсіонерів дозволили не платити за послуги
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні частина громадян має право на житлову пільгу у розмірі 100%. Йдеться про людей похилого віку, які свого часу працювали за певними професіями в сільській місцевості.

Про це повідомив пресцентр Пенсійного Фонду України (ПФУ).

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Хто може не платити за комуналку

Скористатися пільгою у 100% на оплату послуг ЖКГ можуть п'ять категорій пенсіонерів. Йдеться про:

  • педагогічних працівників;
  • медичних та фармацевтичних працівників;
  • спеціалістів із захисту рослин;
  • працівників музеїв, бібліотек;
  • працівників державних та комунальних закладів культури, навчальних закладів сфери культури.

Як пояснюють у ПФУ, пенсіонери, які раніше працювали за вищевказаними професіями, повинні мати мінімум три роки стажу роботи для того, щоб отримати пільги. Також на момент виходу на пенсію повинні працювати на посадах, які надають право на відповідну знижку.

Який має бути дохід пільговика

Право на пільгу залежить від доходу родини пільговика. Знижку надають у випадку, коли середньомісячний дохід за попередні пів року у розрахунку на одну особу не більший за величину доходу, що надає право на податкову соціальну пільгу. Йдеться про суму у 4,24 тис. гривень у 2024 році.

 Крім того, пільга надається протягом дванадцяти місяців з місяця звернення, але не більше ніж до кінця календарного року. Проте на членів сім'ї пільговика вказана пільга не поширюється.

Які потрібні документи

Пенсіонери, які перебувають на обліку в Реєстрі осіб, котрі мають право на пільги, для призначення цієї виплати повинні зібрати деякі документи. Знижку нададуть на основі:

  • заяви про надання пільг на оплату комунальних послуг, купівлю твердого палива і скрапленого газу;
  • документів, де підтверджується факт проживання в сільській місцевості.

Для того, щоб були внесені дані до Реєстру пільговиків, громадянин повинен надати заяву та підтверджуючу довідку про право на пільгу, видану відділом освіти, охорони здоров’я, культури (культури і туризму), районною держадміністрацією чи адміністрацією установи (закладу), де громадянин працював, сільською/селищною радою (якщо заклад було ліквідовано) на підставі відповідних записів у трудовій книжці.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні до кінця весни можуть ухвалити підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. У середньому ціна може підскочити на 12%.

Також в Україні пільгові тарифи на природний газ для постачальників тепла пропонують продовжити ще на один рік. З такою ініціативою виступило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

комунальні послуги
ЖКГ
ПФУ
пенсіонери
пільги

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