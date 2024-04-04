Коммуналка даром — части пенсионеров разрешили не платить за услуги

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине часть граждан имеет право на жилищную льготу в 100%. Речь идет о людях пожилого возраста, которые в свое время работали по определенным профессиям в сельской местности.

Об этом сообщил пресс-центр Пенсионного Фонда Украины (ПФУ).

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Воспользоваться льготой в 100% на оплату услуг ЖКХ могут пять категорий пенсионеров. Речь идет о:

педагогических работниках;

медицинских и фармацевтических работниках;

специалистах по защите растений;

работниках музеев, библиотек;

работниках государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Как объясняют в ПФУ, пенсионеры, ранее работавшие по вышеуказанным профессиям, должны иметь минимум три года стажа работы для получения льгот. Также на момент выхода на пенсию должны работать на должностях, предоставляющих право на соответствующую скидку.

Какой должен быть доход льготника

Право на льготу зависит от дохода семьи льготника. Скидку предоставляют в случае, когда среднемесячный доход за предыдущие полгода в расчете на одного человека не больше величины дохода, предоставляющего право на налоговую социальную льготу. Речь идет о сумме 4,24 тыс. гривен в 2024 году.

Кроме того, льгота предоставляется в течение двенадцати месяцев от месяца обращения, но не более чем до конца календарного года. Однако на членов семьи льготника указанная льгота не распространяется.

Какие нужны документы

Пенсионеры, состоящие на учете в Реестре лиц, имеющих право на льготы, для назначения этой выплаты должны собрать некоторые документы. Скидку предоставят на основе:

заявления о предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг, покупку твердого топлива и сжиженного газа;

документов, подтверждающих факт проживания в сельской местности.

Для того, чтобы были внесены данные в Реестр льготников, гражданин должен предоставить заявление и подтверждающую справку о праве на льготу, выданную отделом образования, здравоохранения, культуры (культуры и туризма), районной госадминистрацией или администрацией учреждения (учреждения), где гражданин работал, сельским/поселковым советом (если заведение было ликвидировано) на основании соответствующих записей в трудовой книжке.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине до конца весны могут принять повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод. В среднем цена может подскочить на 12%.

Также в Украине льготные тарифы на природный газ для поставщиков тепла предлагают продлить еще на один год. С такой инициативой выступило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.