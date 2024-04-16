Житло для ветеранів — як отримати компенсацію у 2024 році

Частині українців виплатять житлову компенсацію — як отримати
У 2024 році на житлове забезпечення ветеранів війни спрямують понад 5,7 млрд грн. Міністерство у справах ветеранів повідомляє про дію одразу трьох програм, за якими гроші на житло отримають кілька тисяч українців.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Хто має право на компенсацію на житло
У держбюджеті на поточний рік закладено близько 5,75 млрд грн, які спрямують на фінансування житлового забезпечення ветеранів війни. Очікується, що цьогоріч житло отримають понад 2 тис. осіб.
Право на компенсацію на купівлю житла надається інвалідам війни, учасникам бойових дій та членам їхніх сімей. А саме:
- особам з інвалідністю першої та другої групи в результаті війни;
- учасникам бойових дій;
- інвалідам третьої групи;
- членам родини загиблих військових.
Одержувачам надаватиметься можливість вибрати будь-яке житло в країні, за винятком окупованих територій. На це відведуть рік, після чого кошти повернуться назад державі.
Як отримати кошти на купівлю житла
Для того, щоб отримати компенсацію, треба пройти кілька етапів, у вигляді реєстрації, надання документів та безпосередньої купівлі житла протягом року. Зокрема, потрібно:
- пройти реєстрацію на квартирному обліку;
- подати документи до Центру надання адміністративних послуг або органу соцзахисту населення;
- отримати рішення комісії про призначення грошової компенсації;
- відкрити спецрахунок у держфінустанові "Ощадбанк";
- надати копію договору до органу соцзахисту;
- купити квартиру упродовж одного року.
Які потрібні документи для отримання компенсації
Для того, щоб отримати кошти, необхідно подати в ЦНАП чи орган соцзахисту пакет документів, куди будуть входити:
- заява на призначення компенсації;
- паспорт громадянина;
- посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю через війну, члена родини загиблого захисника чи захисниці країни;
- довідка про участь у бойових діях;
- письмова згода у довільній формі кожного повнолітнього члена родини особи з інвалідністю/переселенця, на яких нараховують грошову компенсацію;
- документи, де підтверджуються родинні відносини між заявником та членами сім'ї;
- довідка про взяття на облік переселенця та кожного з членів родини;
- документ, де є рішення про взяття на квартирний облік для пільгових категорій осіб та кожного з членів родини;
- довідка про наявність чи відсутність зареєстрованого до 31.12. 2012 р. права власності на житло, розташованого на підконтрольній українській владі території.
Що ще варто знати
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