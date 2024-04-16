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Частині українців виплатять житлову компенсацію — як отримати

16 квітня 2024 08:25
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Житло для ветеранів — як отримати компенсацію у 2024 році
Грошові купюри. Фото: РБК-Україна
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У 2024 році на житлове забезпечення ветеранів війни спрямують понад 5,7 млрд грн. Міністерство у справах ветеранів повідомляє про дію одразу трьох програм, за якими гроші на житло отримають кілька тисяч українців.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Хто має право на компенсацію на житло

У держбюджеті на поточний рік закладено близько 5,75 млрд грн, які спрямують на фінансування житлового забезпечення ветеранів війни. Очікується, що цьогоріч житло отримають понад 2 тис. осіб.

Право на компенсацію на купівлю житла надається інвалідам війни, учасникам бойових дій та членам їхніх сімей. А саме:

  • особам з інвалідністю першої та другої групи в результаті війни;
  • учасникам бойових дій;
  • інвалідам третьої групи;
  • членам родини загиблих військових.

Одержувачам надаватиметься можливість вибрати будь-яке житло в країні, за винятком окупованих територій. На це відведуть рік, після чого кошти повернуться назад державі.

Як отримати кошти на купівлю житла

Для того, щоб отримати компенсацію, треба пройти кілька етапів, у вигляді реєстрації, надання документів та безпосередньої купівлі житла протягом року. Зокрема, потрібно:

  • пройти реєстрацію на квартирному обліку;
  • подати документи до Центру надання адміністративних послуг або органу соцзахисту населення;
  • отримати рішення комісії про призначення грошової компенсації;
  • відкрити спецрахунок у держфінустанові "Ощадбанк";
  • надати копію договору до органу соцзахисту;
  • купити квартиру упродовж одного року.

Які потрібні документи для отримання компенсації

Для того, щоб отримати кошти, необхідно подати в ЦНАП чи орган соцзахисту пакет документів, куди будуть входити:

  • заява на призначення компенсації;
  • паспорт громадянина;
  • посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю через війну, члена родини загиблого захисника чи захисниці країни;
  • довідка про участь у бойових діях;
  • письмова згода у довільній формі кожного повнолітнього члена родини особи з інвалідністю/переселенця, на яких нараховують грошову компенсацію;
  • документи, де підтверджуються родинні відносини між заявником та членами сім'ї;
  • довідка про взяття на облік переселенця та кожного з членів родини;
  • документ, де є рішення про взяття на квартирний облік для пільгових категорій осіб та кожного з членів родини;
  • довідка про наявність чи відсутність зареєстрованого до 31.12. 2012 р. права власності на житло, розташованого на підконтрольній українській владі території.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Державній податковій службі (ДПС) розповіли, які майнові податки мають заплатити українці у 2024 році. Якщо цього не зробити, то чекатиме покарання у вигляді штрафу.

Також ми писали, що у застосунку "Дія" з'явився новий сервіс, завдяки якому можна подати заяву до міжнародного Реєстру збитків. Наразі приймають заяви лише про знищену або пошкоджену нерухомість.

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