Житло для ветеранів — як отримати компенсацію у 2024 році

Грошові купюри. Фото: РБК-Україна

У 2024 році на житлове забезпечення ветеранів війни спрямують понад 5,7 млрд грн. Міністерство у справах ветеранів повідомляє про дію одразу трьох програм, за якими гроші на житло отримають кілька тисяч українців.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Хто має право на компенсацію на житло

У держбюджеті на поточний рік закладено близько 5,75 млрд грн, які спрямують на фінансування житлового забезпечення ветеранів війни. Очікується, що цьогоріч житло отримають понад 2 тис. осіб.

Право на компенсацію на купівлю житла надається інвалідам війни, учасникам бойових дій та членам їхніх сімей. А саме:

особам з інвалідністю першої та другої групи в результаті війни;

учасникам бойових дій;

інвалідам третьої групи;

членам родини загиблих військових.

Одержувачам надаватиметься можливість вибрати будь-яке житло в країні, за винятком окупованих територій. На це відведуть рік, після чого кошти повернуться назад державі.

Як отримати кошти на купівлю житла

Для того, щоб отримати компенсацію, треба пройти кілька етапів, у вигляді реєстрації, надання документів та безпосередньої купівлі житла протягом року. Зокрема, потрібно:

пройти реєстрацію на квартирному обліку;

подати документи до Центру надання адміністративних послуг або органу соцзахисту населення;

отримати рішення комісії про призначення грошової компенсації;

відкрити спецрахунок у держфінустанові "Ощадбанк";

надати копію договору до органу соцзахисту;

купити квартиру упродовж одного року.

Які потрібні документи для отримання компенсації

Для того, щоб отримати кошти, необхідно подати в ЦНАП чи орган соцзахисту пакет документів, куди будуть входити:

заява на призначення компенсації;

паспорт громадянина;

посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю через війну, члена родини загиблого захисника чи захисниці країни;

довідка про участь у бойових діях;

письмова згода у довільній формі кожного повнолітнього члена родини особи з інвалідністю/переселенця, на яких нараховують грошову компенсацію;

документи, де підтверджуються родинні відносини між заявником та членами сім'ї;

довідка про взяття на облік переселенця та кожного з членів родини;

документ, де є рішення про взяття на квартирний облік для пільгових категорій осіб та кожного з членів родини;

довідка про наявність чи відсутність зареєстрованого до 31.12. 2012 р. права власності на житло, розташованого на підконтрольній українській владі території.

Що ще варто знати

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