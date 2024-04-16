Жилье для ветеранов — как получить компенсацию в 2024 году

Денежные купюры. Фото: РБК-Украина

В 2024 году на жилищное обеспечение ветеранов войны направят более 5,7 млрд грн. Министерство по делам ветеранов сообщает о действии сразу трех программ, по которым деньги на жилье получат несколько тысяч украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Кто имеет право на компенсацию на жилье

В госбюджете на текущий год заложено около 5,75 млрд грн, которые будут направлены на финансирование жилищного обеспечения ветеранов войны. Ожидается, что в этом году жилье получат более 2 тыс. человек.

Право на компенсацию на покупку жилья предоставляется инвалидам войны, участникам боевых действий и членам их семей. А именно:

лицам с инвалидностью первой и второй групп в результате войны;

участникам боевых действий;

инвалидам третьей группы;

членам семьи погибших военных.

Получателям будет предоставлена возможность выбрать любое жилье в стране, за исключением оккупированных территорий. На это отведут год, после чего деньги вернутся обратно государству.

Как получить средства на покупку жилья

Для того, чтобы получить компенсацию, нужно пройти несколько этапов, в виде регистрации, предоставления документов и непосредственной покупки жилья в течение года. В частности, нужно:

пройти регистрацию на квартирном учете;

подать документы в Центр предоставления административных услуг или орган социальной защиты населения;

получить решение комиссии о назначении денежной компенсации;

открыть спецсчет в госфинучреждении "Ощадбанк";

предоставить копию договора в орган соцзащиты;

купить квартиру в течение одного года.

Какие нужны документы для получения компенсации

Для того, чтобы получить средства, необходимо подать в ЦНАП или орган соцзащиты пакет документов, куда будут входить:

заявление на назначение компенсации;

паспорт гражданина;

удостоверение участника боевых действий, лица с инвалидностью из-за войны войны, члена семьи погибшего защитника или защитницы страны;

справка об участии в боевых действиях;

письменное согласие в произвольной форме каждого совершеннолетнего члена семьи лица с инвалидностью/переселенца, на которых начисляют денежную компенсацию;

документы, где подтверждаются родственные отношения между заявителем и членами семьи;

справка о взятии на учет переселенца и каждого члена семьи;

документ, где есть решение о взятии на квартирный учет для льготных категорий лиц и каждого члена семьи;

справка о наличии или отсутствии зарегистрированного до 31.12. 2012 г. права собственности на жилье, расположенного на подконтрольной украинским властям территории.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной налоговой службе (ГНС) рассказали, какие имущественные налоги должны заплатить украинцы в 2024 году. Если этого не сделать, то будет ждать наказание в виде штрафа.

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