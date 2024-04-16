Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Части украинцев выплатят жилищную компенсацию — как получить arrow

Части украинцев выплатят жилищную компенсацию — как получить

16 апреля 2024 08:25
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Жилье для ветеранов — как получить компенсацию в 2024 году
Денежные купюры. Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В 2024 году на жилищное обеспечение ветеранов войны направят более 5,7 млрд грн. Министерство по делам ветеранов сообщает о действии сразу трех программ, по которым деньги на жилье получат несколько тысяч украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте также:

Кто имеет право на компенсацию на жилье

В госбюджете на текущий год заложено около 5,75 млрд грн, которые будут направлены на финансирование жилищного обеспечения ветеранов войны. Ожидается, что в этом году жилье получат более 2 тыс. человек.

Право на компенсацию на покупку жилья предоставляется инвалидам войны, участникам боевых действий и членам их семей. А именно:

  • лицам с инвалидностью первой и второй групп в результате войны;
  • участникам боевых действий;
  • инвалидам третьей группы;
  • членам семьи погибших военных.

Получателям будет предоставлена возможность выбрать любое жилье в стране, за исключением оккупированных территорий. На это отведут год, после чего деньги вернутся обратно государству.

Как получить средства на покупку жилья

Для того, чтобы получить компенсацию, нужно пройти несколько этапов, в виде регистрации, предоставления документов и непосредственной покупки жилья в течение года. В частности, нужно:

  • пройти регистрацию на квартирном учете;
  • подать документы в Центр предоставления административных услуг или орган социальной защиты населения;
  • получить решение комиссии о назначении денежной компенсации;
  • открыть спецсчет в госфинучреждении "Ощадбанк";
  • предоставить копию договора в орган соцзащиты;
  • купить квартиру в течение одного года.

Какие нужны документы для получения компенсации

Для того, чтобы получить средства, необходимо подать в ЦНАП или орган соцзащиты пакет документов, куда будут входить:

  • заявление на назначение компенсации;
  • паспорт гражданина;
  • удостоверение участника боевых действий, лица с инвалидностью из-за войны войны, члена семьи погибшего защитника или защитницы страны;
  • справка об участии в боевых действиях;
  • письменное согласие в произвольной форме каждого совершеннолетнего члена семьи лица с инвалидностью/переселенца, на которых начисляют денежную компенсацию;
  • документы, где подтверждаются родственные отношения между заявителем и членами семьи;
  • справка о взятии на учет переселенца и каждого члена семьи;
  • документ, где есть решение о взятии на квартирный учет для льготных категорий лиц и каждого члена семьи;
  • справка о наличии или отсутствии зарегистрированного до 31.12. 2012 г. права собственности на жилье, расположенного на подконтрольной украинским властям территории.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной налоговой службе (ГНС) рассказали, какие имущественные налоги должны заплатить украинцы в 2024 году. Если этого не сделать, то будет ждать наказание в виде штрафа.

Также мы писали, что в приложении "Дія" появился новый сервис, благодаря которому можно подать заявление в международный Реестр убытков. В настоящее время принимают заявления только об уничтоженной или поврежденной недвижимости.

выплаты
деньги
ветераны
жилье
компенсация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю