Жилье для ветеранов — как получить компенсацию в 2024 году

Части украинцев выплатят жилищную компенсацию — как получить
В 2024 году на жилищное обеспечение ветеранов войны направят более 5,7 млрд грн. Министерство по делам ветеранов сообщает о действии сразу трех программ, по которым деньги на жилье получат несколько тысяч украинцев.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Кто имеет право на компенсацию на жилье
В госбюджете на текущий год заложено около 5,75 млрд грн, которые будут направлены на финансирование жилищного обеспечения ветеранов войны. Ожидается, что в этом году жилье получат более 2 тыс. человек.
Право на компенсацию на покупку жилья предоставляется инвалидам войны, участникам боевых действий и членам их семей. А именно:
- лицам с инвалидностью первой и второй групп в результате войны;
- участникам боевых действий;
- инвалидам третьей группы;
- членам семьи погибших военных.
Получателям будет предоставлена возможность выбрать любое жилье в стране, за исключением оккупированных территорий. На это отведут год, после чего деньги вернутся обратно государству.
Как получить средства на покупку жилья
Для того, чтобы получить компенсацию, нужно пройти несколько этапов, в виде регистрации, предоставления документов и непосредственной покупки жилья в течение года. В частности, нужно:
- пройти регистрацию на квартирном учете;
- подать документы в Центр предоставления административных услуг или орган социальной защиты населения;
- получить решение комиссии о назначении денежной компенсации;
- открыть спецсчет в госфинучреждении "Ощадбанк";
- предоставить копию договора в орган соцзащиты;
- купить квартиру в течение одного года.
Какие нужны документы для получения компенсации
Для того, чтобы получить средства, необходимо подать в ЦНАП или орган соцзащиты пакет документов, куда будут входить:
- заявление на назначение компенсации;
- паспорт гражданина;
- удостоверение участника боевых действий, лица с инвалидностью из-за войны войны, члена семьи погибшего защитника или защитницы страны;
- справка об участии в боевых действиях;
- письменное согласие в произвольной форме каждого совершеннолетнего члена семьи лица с инвалидностью/переселенца, на которых начисляют денежную компенсацию;
- документы, где подтверждаются родственные отношения между заявителем и членами семьи;
- справка о взятии на учет переселенца и каждого члена семьи;
- документ, где есть решение о взятии на квартирный учет для льготных категорий лиц и каждого члена семьи;
- справка о наличии или отсутствии зарегистрированного до 31.12. 2012 г. права собственности на жилье, расположенного на подконтрольной украинским властям территории.
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