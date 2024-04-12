Податки на майно — за що мають заплатити українці у 2024 році

Майнові податки в Україні — за що і скільки потрібно платити у 2024 році
У Державній податковій службі (ДПС) розповіли, які майнові податки мають заплатити українці у 2024 році. Якщо цього не зробити, то чекатиме покарання у вигляді штрафу.
Про це йдеться у повідомленні одного з управлінь ДПС.
Які майнові податки потрібно сплатити у 2024 році
Податківці зазначають, що податки потрібно сплатити упродовж 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення. Цьогоріч необхідна сплата податків громадянами, які мають у власності:
- будинок, квартиру;
- земельну ділянку;
- автомобіль.
Податок на нерухомість
Податок на нерухомість стягують з тих, у кого площа житлових об’єктів перевищують:
- для квартир — 60 кв. метрів;
- для житлових будинків — 120 кв. метрів;
- для різних типів житлової нерухомості, зокрема їхніх часток, — 180 кв. метрів.
Ставку податку на нерухомість встановлюють органи місцевого самоврядування залежно від двох аспектів:
- від типу об’єктів нерухомості;
- місцезнаходження об'єкта.
Розраховують розмір сплати у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, що встановлено на 1 січня звітного року, одна не вище за 1,5% за 1 кв. метр.
Хоч у 2024 році підвищилась мінімальна заробітна плата, проте цей податок нарахують за звітний 2023 рік. Через це ставку податку розраховують, виходячи із розміру мінімалки, встановленої на 1 січня 2023 року. Тоді вона становила 6,7 тис.гривень. Водночас, розмір максимальної ставки за 1 м. кв. не може перевищувати 100,5 грн (6,7 тис. грн * 1,5%).
Податок за земельну ділянку
Податок за земельну ділянку розраховують за ставками, які встановлюють органи місцевого самоврядування відповідно до нормативно-грошової оцінки (НГО) земельних ділянок з урахуванням коефіцієнтів індексації, цільового призначення.
При цьому ставка податку за земельні ділянки не може бути менша:
- для земельних ділянок, НГО яких проведено — не більше 3% від НГО;
- для земель загального користування — не більше 1% від НГО;
- для с/г угідь — не менше 0,3% та не більше 1% від НГО.
За земельні ділянки, нормативно-грошова оцінка яких не проведена — у розмірі не більше 5% від НГО. Для с/г угідь — не менше 0,3 та не більше 5% від НГО області.
Податок на автомобіль
Також потрібно сплатити податок за автомобіль. Транспорт має одночасно відповідати таким критеріям:
- з року випуску минуло не більш ніж 5 років (включно);
- середньоринкова вартість авто становить понад 375 розмірів мінімальної зарплати, визначеної станом на 1 січня звітного року. У 2024 році — 2,6625 млн грн;
- входить до переліку, який оприлюднює Мінекономіки. Податок сплачується у розмірі 25 тисяч гривень.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні частину фізосіб-підприємців (ФОП) звільнили від необхідності сплати єдиного податку. Це стосується підприємців, мобілізованих у період дії воєнного стану, які належать до першої та другої груп, і в яких немає підлеглих.
Також ми писали, що в Україні власники деякої нерухомості мають щороку сплачувати податки. Якщо цього не зробити, то чекає суд.
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