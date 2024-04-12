Податки на майно — за що мають заплатити українці у 2024 році

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Freepik

У Державній податковій службі (ДПС) розповіли, які майнові податки мають заплатити українці у 2024 році. Якщо цього не зробити, то чекатиме покарання у вигляді штрафу.

Про це йдеться у повідомленні одного з управлінь ДПС.

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Які майнові податки потрібно сплатити у 2024 році

Податківці зазначають, що податки потрібно сплатити упродовж 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення. Цьогоріч необхідна сплата податків громадянами, які мають у власності:

будинок, квартиру;

земельну ділянку;

автомобіль.

Податок на нерухомість

Податок на нерухомість стягують з тих, у кого площа житлових об’єктів перевищують:

для квартир — 60 кв. метрів;

для житлових будинків — 120 кв. метрів;

для різних типів житлової нерухомості, зокрема їхніх часток, — 180 кв. метрів.

Ставку податку на нерухомість встановлюють органи місцевого самоврядування залежно від двох аспектів:

від типу об’єктів нерухомості;

місцезнаходження об'єкта.

Розраховують розмір сплати у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, що встановлено на 1 січня звітного року, одна не вище за 1,5% за 1 кв. метр.

Хоч у 2024 році підвищилась мінімальна заробітна плата, проте цей податок нарахують за звітний 2023 рік. Через це ставку податку розраховують, виходячи із розміру мінімалки, встановленої на 1 січня 2023 року. Тоді вона становила 6,7 тис.гривень. Водночас, розмір максимальної ставки за 1 м. кв. не може перевищувати 100,5 грн (6,7 тис. грн * 1,5%).

Податок за земельну ділянку

Податок за земельну ділянку розраховують за ставками, які встановлюють органи місцевого самоврядування відповідно до нормативно-грошової оцінки (НГО) земельних ділянок з урахуванням коефіцієнтів індексації, цільового призначення.

При цьому ставка податку за земельні ділянки не може бути менша:

для земельних ділянок, НГО яких проведено — не більше 3% від НГО;

для земель загального користування — не більше 1% від НГО;

для с/г угідь — не менше 0,3% та не більше 1% від НГО.

За земельні ділянки, нормативно-грошова оцінка яких не проведена — у розмірі не більше 5% від НГО. Для с/г угідь — не менше 0,3 та не більше 5% від НГО області.

Податок на автомобіль

Також потрібно сплатити податок за автомобіль. Транспорт має одночасно відповідати таким критеріям:

з року випуску минуло не більш ніж 5 років (включно);

середньоринкова вартість авто становить понад 375 розмірів мінімальної зарплати, визначеної станом на 1 січня звітного року. У 2024 році — 2,6625 млн грн;

входить до переліку, який оприлюднює Мінекономіки. Податок сплачується у розмірі 25 тисяч гривень.

Джерело: ДПС

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні частину фізосіб-підприємців (ФОП) звільнили від необхідності сплати єдиного податку. Це стосується підприємців, мобілізованих у період дії воєнного стану, які належать до першої та другої груп, і в яких немає підлеглих.

Також ми писали, що в Україні власники деякої нерухомості мають щороку сплачувати податки. Якщо цього не зробити, то чекає суд.