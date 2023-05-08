Налоги в Украине — кто из украинцев теперь освобожден от уплаты

Украинские налогоплательщики. Фото: Новини.LIVE

В Украине в 2023 году некоторых граждан освободили от уплаты налога за землю. Речь идет о части владельцев земельных участков и фермеров.

Это прописано в законопроекте №7632.

Читайте также:

В каких случаях не будут взимать налог

Действие закона распространяется на земельные участки на территориях, где до сих пор продолжаются активные боевые действия и на временно оккупированных, а также загрязненных взрывоопасными предметами.

Согласно документу, владельцы и арендаторы земельных участков освобождаются от минимального налогового обязательства, единого налога 4-й группы и платы за землю, ведь их участки стали временно непригодными для использования.

По закону, сроки освобождения от налога на землю составляют:

для юридических лиц с 1 марта по 31 декабря 2022 года и в 2023-м до последнего числа месяца, когда будет деоккупация или закончатся военные действия;

для физлиц с 1 января по 31 декабря 2022 года, в 2023 году до последнего числа месяца, в котором завершатся оккупация или активная фаза войны на земельном участке.

Больше о налогах

Также мы писали, что с 1 июля 2023 году налог на добавленную стоимость (НДС) на горючее вернут на довоенные ставки, которые были на уровне 20%. В Налоговом комитете Верховной Рады Украины считают решение о его снижении в начале войны ошибочным.

Следует отметить, что в Украине в 2022 году благодаря "налогу на Google" в государственный бюджет удалось привлечь от международных компаний около 6,3 млрд гривен. В феврале-марте 2023 года к уплате налога присоединились сервисы такси Uber и Bolt.