Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Часть украинцев освободили от уплаты некоторых налогов arrow

Часть украинцев освободили от уплаты некоторых налогов

8 мая 2023 08:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Налоги в Украине — кто из украинцев теперь освобожден от уплаты
Украинские налогоплательщики. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в 2023 году некоторых граждан освободили от уплаты налога за землю. Речь идет о части владельцев земельных участков и фермеров.

Это прописано в законопроекте №7632.

Читайте также:

В каких случаях не будут взимать налог

Действие закона распространяется на земельные участки на территориях, где до сих пор продолжаются активные боевые действия и на временно оккупированных, а также загрязненных взрывоопасными предметами.

Согласно документу, владельцы и арендаторы земельных участков освобождаются от минимального налогового обязательства, единого налога 4-й группы и платы за землю, ведь их участки стали временно непригодными для использования.

По закону, сроки освобождения от налога на землю составляют:

  • для юридических лиц с 1 марта по 31 декабря 2022 года и в 2023-м до последнего числа месяца, когда будет деоккупация или закончатся военные действия;
  • для физлиц с 1 января по 31 декабря 2022 года, в 2023 году до последнего числа месяца, в котором завершатся оккупация или активная фаза войны на земельном участке.

Больше о налогах

Также мы писали, что с 1 июля 2023 году  налог на добавленную стоимость (НДС) на горючее вернут на довоенные ставки, которые были на уровне 20%. В Налоговом комитете Верховной Рады Украины считают решение о его снижении в начале войны ошибочным.

Следует отметить, что в Украине в 2022 году благодаря "налогу на Google" в государственный бюджет удалось привлечь от международных компаний около 6,3 млрд гривен. В феврале-марте 2023 года к уплате налога присоединились сервисы такси Uber и Bolt.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас