Податки від грального бізнесу — надходження у квітні знову не виправдали очікування

Легальний гральний заклад. Фото: Freepik

В Україні державний бюджет продовжує недоотримувати податки від українського грального бізнесу. Надходження у квітні 2023 року знову не виправдали очікувань.

Про суми податкових надходжень розповів заступник голови Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Ярослав Железняк.

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Скільки сплатив гральний бізнес

Так, за словами представника Податкового комітету, гральний бізнес минулого місяця сплатив до державної казни 452 мільйони гривень.

"Це значно краще ніж було, але враховуючи дані НБУ про обсяги нелегального ринку, то якось мало. Будемо розбиратися", — написав посадовець, додавши інфографіку.

Джерело: Telegram-канал нардепа Я. Железняка

Податки з грального бізнесу за березень становили 423,5 мільйона гривень. Проте, нардеп зауважив, що сума все одно більша удвічі, ніж за весь 2021 рік. Це 60% від показника, зафіксованим у 2022 році.

Зокрема, у січні-березні поточного року зібрали на 200 млн гривень більше, ніж за минулі два роки.

Такими стали результати скасування податкових пільг для грального бізнесу. Саме через запроваджені пільги у 2022 році перерахував лише 53,6 млн гривень податків. Однак, суми не дотягують до тих, які озвучувала влада, легалізовуючи гральний бізнес.

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Нагадаємо, раніше у Податковому комітеті розповіли про ліквідацію однієї зі схем в гральному бізнесі, що скоротило відтік валюти на 900 млн доларів за місяць.

Також ми писали, що з 1 липня 2023 року податок на додану вартість (ПДВ) на пальне повернуть на довоєнні ставки, які були на рівні 20%. У Податковому комітеті Верховної Ради України (ВРУ) вважають рішення про його зниження на початку війни помилковим.

Варто зауважити, що в Україні у 2022 році завдяки "податку на Google" до державного бюджету вдалось залучити від міжнародних компаній близько 6,3 млрд гривень. У лютому-березні 2023-го до сплати податку долучилися сервіси таксі Uber і Bolt.