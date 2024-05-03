Беженцы в Ирландии — украинцам хотят сократить помощь

Украинские беженцы. Фото: Reuters

Ирландия может сократить размер социальной помощи для беженцев из Украины. Правительство планирует более эффективно использовать бюджетные ресурсы.

Об этом пишет издание The Irish Times.

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Как отмечается, министры хотят рассмотреть возможность дальнейшего сворачивания помощи украинским беженцам.

Правительство решило поднять соответствующий вопрос о сокращении соцвыплат для находящихся в стране беженцев из-за роста напряженности в системе соцобеспечения.

Начиная с марта 2024 года украинцы, прибывшие в страну недавно, уже получают меньший размер помощи. Речь идет как о недельных выплатах, так и о периоде предоставления бесплатного жилья.

В частности, Партия зеленых выступила против сокращения выплат, поскольку снижение поддержки учитывает рост количества граждан, собирающихся вернуться в Украину.

Какие сейчас выплаты предусмотрены беженцам

Как известно, с 14 марта правительство решило несколько свернуть помощь новым украинским беженцам. Гражданам, проживающим в определенных центрах размещения, выплачивают пониженную соцпомощь в размере:

38,8 евро (в гривневом эквиваленте 1,645 тыс. грн) — для взрослых;

29,80 евро (1,26 тыс. грн) — для детей.

Они имеют право пользоваться бесплатным жильем только в первые 90 дней.

Для давно проживающих в стране беженцев будут выплачивать еженедельную помощь в размере 220 евро (9,28 тыс. грн) на взрослых.

В то же время имеют возможность проживать в жилых помещениях неограниченное время.

Правительство Ирландии ранее несколько раз заявляло о возможном уменьшении финансовой помощи в целом для всех украинских беженцев в будущем.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году у более чем 60% находящихся за рубежом украинских беженцев выросли доходы против довоенного показателя. Также за это время возросла доля привлеченных к работе.

Также мы писали, что Германия планирует ввести общенациональную платежную карту для соискателей убежища и беженцев. Нововведение призвано, среди прочего, предотвратить злоупотребления со стороны беженцев. Речь идет о переводе денег, полученных в качестве помощи другим лицам.