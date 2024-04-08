Тарифы на электричество — в Минэнерго рассказали, когда могут вырасти цены

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В украинском правительстве не рассматривается решение о повышении тарифов на электроэнергию. Однако, поскольку Россия не перестает разрушать объекты энергосистемы, вопрос о пересмотре цен может подниматься.

Об этом заявила заместитель главы Министерства энергетики Светлана Гринчук во время эфира общенационального телемарафона.

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Вероятность подорожания электроэнергии

По ее словам, правительство сейчас не работает над повышением тарифов на электричество из-за того, что цены в платежках выросли в 2023 году именно после нанесенного ущерба энергоинфраструктуре от массированных атак РФ.

"На сегодняшний день окончательного решения по этому поводу нет. Для начала нам нужно понять, насколько мы сможем восстановить энергосистему, чтобы покрывать все потребление", — сообщила Гринчук.

Сейчас власти проводят активную работу с западными партнерами для того, чтобы понимать, на какую помощь можно рассчитывать для восстановления объектов энергетики страны. Это позволит представить формирование тарифов для населения.

"Решение о повышении тарифов на сегодняшний день нет, но мы не можем исключать этого, потому что ситуация действительно сложная", — резюмировала замминистра.

Как изменилась стоимость электроэнергии

С 1 июня прошлого года правительство повысило тариф на электричество для населения до 2,64 грн/кВт-ч (единый тариф). Таким образом, цена выросла почти вдвое, чем было раньше.

В период с 1 ноября 2022-го по 31 мая 2023-го тариф составлял 1,44 грн за кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч, а 1,68 грн за кВт-ч — выше 250 кВт-ч.

Кабинет пересмотрел тариф, поскольку россияне повредили критическую инфраструктуру страны, а стоимость возобновления не входит в обычный потребительский тариф.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация в украинской энергетике после последних российских атак значительно ухудшилась. По всей видимости, летом энергетики будут призывать украинцев значительно сократить потребление электроэнергии.

Ранее мы писали, что с апреля 2024 года могут повыситься некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на воду для бытовых потребителей.