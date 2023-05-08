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Чи буде радикальне підвищення тарифів на електрику

8 травня 2023 09:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи на електрику — чи буде радикальне підвищення цін
Комунальні квитанції в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні уряд до червня продовжив дію фіксованих тарифів на електроенергію для населення. Поки що невідомо, підвищать ціни для населення з 1 червня чи ще на якийсь період продовжать дію постанови.

Про те, як підвищать тарифи і коли, розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

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Чи чекати радикального підвищення цін

Як зазначив експерт, підвищення цін на електроенергію слід очікувати, якщо не з 1 червня, то з 1 липня 2023 року. На сьогодні не існує інших фінансових джерел, які б дозволили відновити українську енергосистему. Компаніям доводиться працювати собі у збиток.

"На жаль, єдиним виходом із ситуації, що склалася, є підвищення цін. Підвищувати ціни до 5-10 грн за кВт/год це непідйомне зростання для більшості домогосподарств. Тому зараз пропонується кілька варіантів зростання вартості енергоносіїв, зокрема підвищення цін з 1,44-1,68 грн за кВт/год до 2,4-2,8 грн за кВт/год", — пояснив він.

При цьому є й інші варіанти, проте це не означає, що Кабінет міністрів підвищить ціни для всіх. Для верств населення, які не в змозі оплачувати комунальні послуги, а також тих, хто живе в населених пунктів поблизу лінії фронту, ймовірно, буде якесь корегування.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше експерти дали поради громадянам України, як зменшити фінансове навантаження від майбутнього підвищення тарифів на електроенергію. Підготовкою рекомендують займатися вже зараз.

Також ми писали, що український уряд планує покрити заборгованість за житлово-комунальні послуги та збитки підприємств репараціями Росії. Відповідний законопроєкт № 9236 зареєстрували у Верховній Раді.

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