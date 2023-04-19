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Тарифи в Україні: експерти дали поради, як знизити "удар" підвищення

19 квітня 2023 23:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи в Україні — експерти дали поради, як знизити удар підвищення
Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Експерти дали поради громадянам України, як зменшити фінансове навантаження від майбутнього підвищення тарифів на електроенергію. Підготовкою рекомендують займатися вже зараз.

Про це розповіла президент DiXi Grouр Олена Павленко під час телемарафону "Єдині новини".

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Експерт радить споживачам комунальних послуг зайнятися модернізацією власного житла для зменшення використання електроенергії.

"Не варто сподіватись, що через п’ять років у нас буде модернізована інфраструктура, якщо ми не доплачуємо за неї. Слід очікувати підвищення тарифів. Я не думаю, що воно буде негайне. Я не думаю, що воно буде надзвичайно високе – в шість разів, як розказують. Я думаю, що це буде повільно і поступово, невеликими етапами", — пояснила Олена Павленко.

При цьому вона припускає, що український уряд не просто підвищить тарифи, а й запропонує більше програм для того, щоб кожен міг підготуватися до цього підвищення. Йдеться про використання енергоефективних технологій. Серед них: заміна вікон, ізолювання будівель для зменшення споживання тепла та енергії.

Павленко зауважує, що літо також може виявитися складним, оскільки енергоінфраструктура піде в ремонти і доведеться економити. Не виключається погіршення ситуації взимку, адже Росія може знову повернутися до обстрілів енергетики.

Як можуть підвищити тарифи

За попередньою інформацією, уряд розмірковує над варіантом поступового підвищення тарифів на електрику для побутових споживачів після закінчення опалювального сезону. Саме 30 квітня спливає термін дії Постанови про пільгові тарифи на електроенергію для населення.

У Міністерстві енергетики запевняють, що обговорення перегляду тарифів ще триває. Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що переглянути ціни необхідно для відновлення енергетики після російських обстрілів.

Раніше ЗМІ писали, що Міненергетики та Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), розглядають кілька варіантів підвищення тарифів.

Один з них передбачає підвищення з 1,44-1,68 грн за кВт-год до 5,5 грн за кВт-год. При цьому передбачене адресне субсидування найбільш незахищених верств населення або встановлення нових диверсифікованих тарифів залежно від обсягу споживання ресурсу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні квітень є останнім місяцем, у якому держава виплачуватиме споживачам раніше призначені житлові субсидії. Фахівці розповіли, що робити, щоб їх не втратити у новому сезоні.

Раніше у Комітеті Ради з питань енергетики та ЖКП, після опалювального сезону має подорожчати газ, електроенергія та вода. 14 квітня Україна офіційно завершила опалювальний сезон 2022-2023 років.

 

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