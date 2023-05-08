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Будет ли радикальное повышение тарифов на электричество

8 мая 2023 09:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы на электричество – будет ли радикальное повышение цен
Коммунальные квитанции в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине правительство до июня продлило действие фиксированных тарифов на электроэнергию для населения. Пока неизвестно, повысят ли цены для населения с 1 июня или еще на какой-то период продолжат действие постановления.

О том, как могут повысить тарифы и когда, рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

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Ждать ли радикального повышения цен

Как отметил эксперт, повышения цен на электроэнергию следует ожидать, если не с 1 июня, то с 1 июля 2023 года. На сегодняшний день не существует других финансовых источников, которые позволили бы восстановить украинскую энергосистему. Компаниям приходится работать себе в убыток.

"К сожалению, единственным выходом из сложившейся ситуации является повышение цен. Повышать цены до 5-10 грн за кВт/ч — это неподъемный рост для большинства домохозяйств. Поэтому сейчас предлагается несколько вариантов роста стоимости энергоносителей, в том числе повышение цен с 1 44-1,68 грн за кВт/ч до 2,4-2,8 грн/кВт/ч", — пояснил он.

При этом есть и другие варианты, однако это не значит, что Кабинет Министров повысит цены для всех. Для слоев населения, которые не в состоянии оплачивать коммунальные услуги, а также живущих в населенных пунктах вблизи линии фронта, вероятно, будет какая-то корректировка.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее эксперты дали советы гражданам Украины, как снизить финансовую нагрузку от будущего повышения тарифов на электроэнергию. Подготовкой рекомендуют заниматься уже сейчас.

Также мы писали, что украинское правительство планирует покрыть задолженность по жилищно-коммунальным услугам и убыткам предприятий репарациями России. Соответствующий законопроект №9236 зарегистрировали в Верховной Раде.

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