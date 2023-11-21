Працівники передпенсійного віку можуть бути звільнені — пояснення Держпраці

Підписання документів. Фото: Freepik

У Державній службі України з питань праці розповіли, чи можуть роботодавці звільняти працівників передпенсійного віку. Зазначають, що у питанні розірвання трудових відносин із працівниками необхідно керуватися законодавством.

Про це повідомили у пресслужбі Держпраці.

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Звільнення працівників передпенсійного віку

Згідно із чинним законодавством, роботодавець може звільнити працівників, навіть якщо укладено трудовий договір на невизначений термін. При цьому причини можуть бути індивідуальні і, в основному пов'язані зі змінами на підприємстві.

Як правило, роботодавці можуть звільняти працівників через оптимізацію штату. Проте за чинними нормами, не всі працівники підлягають звільненню, оскільки деякі громадяни мають соціальний захист з боку держави.

Під скорочення можуть не потрапити кваліфіковані працівники з великим досвідом, адже такі кадри — пріоритетні для підприємств. Роль в ухваленні рішення про звільнення громадянина може зіграти вік.

Так, у пріоритеті роботодавця за законодавством перебувають працівники, яким до виходу на пенсію залишилося менше трьох років. Тому, у разі необхідності скорочення штату, спочатку звільнятимуть молодших співробітників (п. 10 ст.42 КЗпП).

Звільнити особу передпенсійного віку можуть через низьку кваліфікацію чи недостатній досвід. Також у різних працівників часто різний передпенсійний вік, оскільки рік призначення пенсії залежить від низки факторів: стаж, стан здоров'я людини, рід зайнятості. Деякі категорії громадян можуть виходити на пенсію достроково. Проте загалом громадяни мають право виходу на пенсію після досягнення 60, 63 або 65 років — залежно від наявного стажу.

"Особи передпенсійного віку включені до категорії осіб, яким надано переважне право залишатися на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників за умови однакової продуктивності праці", — повідомили у відомстві.

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Нагадаємо, в Україні на тлі воєнного стану громадяни можуть вимушено звільнятися з роботи за власним бажанням. При цьому діють особливі правила.

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