Работники предпенсионного возраста могут быть уволены — объяснение Гоструда

Подписание документов. Фото: Freepik

В Государственной службе Украины по вопросам труда рассказали, могут ли работодатели увольнять работников предпенсионного возраста. Отмечают, что в вопросе расторжения трудовых отношений с работниками необходимо руководствоваться законодательством.

Об этом сообщили в пресс-службе Гоструда.

Читайте также:

Увольнение работников предпенсионного возраста

Согласно действующему законодательству, работодатель может уволить работников, даже если заключен трудовой договор на неопределенный срок. При этом причины могут быть индивидуальны и в основном связаны с изменениями на предприятии.

Как правило, работодатели могут увольнять работников из-за оптимизации штата. Однако по действующим нормам не все работники подлежат увольнению, поскольку некоторые граждане имеют социальную защиту со стороны государства.

Под сокращение могут не попасть квалифицированные работники с большим опытом, ведь такие кадры приоритетны для предприятий. Роль в принятии решения об увольнении гражданина может сыграть возраст.

Так, в приоритете работодателя по законодательству находятся работники, которым до выхода на пенсию осталось менее трех лет. Поэтому, в случае необходимости сокращения штата, сначала будут увольнять младших сотрудников (п. 10 ст.42 КЗоТ).

Уволить лицо предпенсионного возраста могут из-за низкой квалификации или недостаточного опыта. Также у разных работников часто разный предпенсионный возраст, поскольку год назначения пенсии зависит от ряда факторов: стаж, состояние здоровья человека, род занятости. Некоторые категории граждан могут выходить на пенсию досрочно. Однако в целом граждане имеют право выхода на пенсию по достижении 60, 63 или 65 лет — в зависимости от стажа.

"Лица предпенсионного возраста включены в категорию лиц, которым предоставлено преимущественное право оставаться на работе при сокращении численности или штата работников при одинаковой производительности труда", — сообщили в ведомстве.

Больше о работе

Напомним, в Украине на фоне военного положения граждане могут вынужденно увольняться с работы по собственному желанию. При этом действуют особые правила.

Также мы писали, что в Государственной службе статистики Украины рассказали о ситуации на рынке труда в 2023 году. Специалисты обнародовали уровень заработной платы, популярные вакансии и озвучили количество безработных во время войны.