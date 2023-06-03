Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Подскочит ли доллар выше 38 грн: новый прогноз валютного курса на июнь arrow

Подскочит ли доллар выше 38 грн: новый прогноз валютного курса на июнь

3 июня 2023 11:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара на июнь – эксперты обновили прогноз
Американская валюта в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Эксперты оценили ситуацию на украинском валютном рынке в июне 2023 года. Спрогнозировали, пересечет ли доллар отметку в 38 грн/долл. в этом месяце.

Свое видение озвучил экономист Александр Хмелевский, пишут Факты ICTV.

Читайте также:

Какая сейчас ситуация на рынке

Как отметил эксперт, в июне ситуация на валютном рынке будет характеризоваться как стабильная. Серьезных потрясений, способных спровоцировать девальвацию гривны, не ожидается.

В частности, оказывает поддержку курсу Национальный банк Украины (НБУ), который продолжил выходить на межбанковский рынок с продажей валюты из золотовалютных резервов. Так, в мае Нацбанк продал около 1,6 млрд долларов. В то же время, объем продаж перекрывают поступления средств от международных партнеров в виде грантов и кредитов. Все это значительно помогает регулятору поддерживать рекордный уровень резервов.

Также, по словам экономиста, в июне Национальный банк начнет нарабатывать план мер, касающихся ослабления ограничений на валютном рынке. Такое требование прописано в Меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ). В то же время все ограничения вряд ли отменят до конца военного положения. Учитывая это, НБУ может сохранить официальный курс доллара без изменений. Однако в случае углубления дефицита внешней торговли и дальнейшего сокращения суммы поступлений от международных партнеров регулятору придется уже этой осенью повысить курс доллара.

Хмелевский добавил, что в мае украинская нацвалюта несколько изменилась — на 1%. Так как уровень отклонения курса от официального минимален, то и перспективы дальнейшего укрепления гривны не будут превышать 1%.

В то же время, несколько выше потенциал роста курса наличного доллара, однако он все равно будет находиться в диапазоне 37-38 грн/долл.

Какой сейчас курс доллара

На наличном рынке доллар в среднем стоит 37,24 гривны. Ряд украинских банков продолжает снижать курс американской валюты.

Курс доллара в банках

  • ПриватБанк — 36,82 грн — 37,32 грн;
  • Ощадбанк — 36,75 грн — 37,70;
  • Укрэксимбанк — 36,85 грн — 37,55 грн;
  • Райффайзен — 36,90 грн — 37,45 грн;
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

курс валют

Источник: Minfin

Напомним, в Украине небольшие финучреждения начали повышать депозитные ставки из-за гривневого дефицита и по требованию Национального банка увеличить объемы резервирования. В частности, на государственные банки сейчас приходится 60% вкладов украинцев.

Также мы писали, что в Национальном банке оценили угрозы для украинского банковского сектора на фоне банкротства крупных банков Соединенных Штатов и Европы. Там уже закрылось несколько финучреждений.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

Ряд ОО, претендовавших на грант от Фонда, получили продуктовую помощь вне конкурса, — Столар

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас