Курс доллара на июнь – эксперты обновили прогноз

Американская валюта в руках. Фото: Unplush

Эксперты оценили ситуацию на украинском валютном рынке в июне 2023 года. Спрогнозировали, пересечет ли доллар отметку в 38 грн/долл. в этом месяце.

Свое видение озвучил экономист Александр Хмелевский, пишут Факты ICTV.

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Какая сейчас ситуация на рынке

Как отметил эксперт, в июне ситуация на валютном рынке будет характеризоваться как стабильная. Серьезных потрясений, способных спровоцировать девальвацию гривны, не ожидается.

В частности, оказывает поддержку курсу Национальный банк Украины (НБУ), который продолжил выходить на межбанковский рынок с продажей валюты из золотовалютных резервов. Так, в мае Нацбанк продал около 1,6 млрд долларов. В то же время, объем продаж перекрывают поступления средств от международных партнеров в виде грантов и кредитов. Все это значительно помогает регулятору поддерживать рекордный уровень резервов.

Также, по словам экономиста, в июне Национальный банк начнет нарабатывать план мер, касающихся ослабления ограничений на валютном рынке. Такое требование прописано в Меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ). В то же время все ограничения вряд ли отменят до конца военного положения. Учитывая это, НБУ может сохранить официальный курс доллара без изменений. Однако в случае углубления дефицита внешней торговли и дальнейшего сокращения суммы поступлений от международных партнеров регулятору придется уже этой осенью повысить курс доллара.

Хмелевский добавил, что в мае украинская нацвалюта несколько изменилась — на 1%. Так как уровень отклонения курса от официального минимален, то и перспективы дальнейшего укрепления гривны не будут превышать 1%.

В то же время, несколько выше потенциал роста курса наличного доллара, однако он все равно будет находиться в диапазоне 37-38 грн/долл.

Какой сейчас курс доллара

На наличном рынке доллар в среднем стоит 37,24 гривны. Ряд украинских банков продолжает снижать курс американской валюты.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 36,82 грн — 37,32 грн;

Ощадбанк — 36,75 грн — 37,70;

Укрэксимбанк — 36,85 грн — 37,55 грн;

Райффайзен — 36,90 грн — 37,45 грн;

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Источник: Minfin

Напомним, в Украине небольшие финучреждения начали повышать депозитные ставки из-за гривневого дефицита и по требованию Национального банка увеличить объемы резервирования. В частности, на государственные банки сейчас приходится 60% вкладов украинцев.

Также мы писали, что в Национальном банке оценили угрозы для украинского банковского сектора на фоне банкротства крупных банков Соединенных Штатов и Европы. Там уже закрылось несколько финучреждений.