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НБУ знову посилив підтримку гривні: деталі

27 травня 2023 14:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
НБУ знову посилив підтримку гривні
Національний банк України. Фото: bank.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) протягом останнього тижня продав на міжбанківському валютному ринку більшу суму доларів для підтримки курсу національної валюти, ніж попереднього. Обсяг продажів валюти зріс на 13%.

Про це свідчать дані Центробанку.

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Скільки НБУ продав валюти

За даними НБУ, цього тижня (22-26 травня) регулятор продав на міжбанку 442,36 млн доларів, а придбав — 10,15 млн доларів.

Обсяг чистого продажу валюти на міжбанку (різниця між обсягами продажу та купівлі) становить 432,21 млн доларів.

Тижнем раніше Нацбанк продав 391,96 млн доларів, а купив 11,59 млн, а чистий продаж становив 380,37 млн доларів.

Як пояснюють експерти, збільшення обсягів продажу Нацбанком валюти на міжбанку пов’язано зі збільшенням попиту з боку учасників ринку.

Підтримка нацвалюти

Рік тому на тлі війни Нацбанк почав продавати близько 1 млрд доларів з резервів щотижня для того, щоб збалансувати міжбанк. Після підвищення курсу долара на 25%, до 36,6 грн, у липні ситуацію вдалося стабілізувати, а тижневі продажі валюти вже трималися в межах 500 млн доларів.

Регулятор продає валюту з резервів  для стримування тиску на валютному ринку, спричиненого емісією гривні, та балансування ринку експортерів та імпортерів для утримання фіксованого курсу. З початку року НБУ відмовився від "друку гривні".

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) оцінили перспективи переходу на розрахунки у європейській валюті. Стверджують, що це вигідно, оскільки Україна вже географічно перебуває в зоні євро.

Також ми писали, що в Україні суттєво скоротився попит на безготівкову валюту у березні 2023 року. Відповідні операції практично втратили сенс у зв'язку зі зниженням валютного курсу на готівковому ринку.

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