Тарифи на електроенергію — у Раді розповіли, чи чекати ринкових цін

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Верховній Раді допускають підвищення тарифів на електроенергію після пошкодження енергетичної системи Росією. Однак ціни не зростуть до рівня ринкових.

Про це повідомив очільник комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради Андрій Герус.

Читайте також:

Фінансування для відновлення пошкодженої енергосистеми

За словами Геруса, зараз тривають пошуки інструментів для залучення коштів у відновлення пошкоджених об'єктів енергетичної системи. У разі підвищення цін — вони не досягнуть рівня ринкових.

"До ринкового рівня тарифи на енергію, думаю, все-таки не будуть підвищуватися, навіть якщо вони будуть підвищуватися. Тому що ринковий рівень — це достатньо високий рівень, це той рівень, по якому зараз платять промислові споживачі", — повідомив він.

Голова комітету зауважив, що передусім потрібно порахувати обсяг та вартість руйнувань, які вже були. Тільки після цього можна буде дивитися на джерела, з яких відновити пошкодження. Це необов'язково буде підвищення тарифів, а, наприклад, кошти у вигляді міжнародної допомоги.

"Перш за все, це які є резерви на сьогодні. Друге — це яка може бути міжнародна допомога. Вона, зокрема, йде у вигляді обладнання. І так само може бути у вигляді якихось фінансів на відновлення нашої енергосистеми. І далі третє — подивитися, які в нас є ресурси в бюджеті. І які потрібні рішення по тарифах", — пояснив він.

Герус зауважив, що зараз дійсно триває обговорення усіх можливих джерел фінансування відновлення енергосистеми після нових масштабних атак, але рішення щодо підвищення цін немає.

"Саме сьогодні такого рішення (перегляду тарифу на електрику, — Ред.) немає. Але йде обговорення всіх цих джерел. Основне питання — це відновити енергосистему. Таким чином, щоб вона справно і стабільно працювала", — додав голова енергокомітету ВРУ.

Раніше у Міністерстві енергетики повідомляли, що вивчають можливість перегляду тарифу на електрику для населення після масштабних атак РФ на енергосистему.

Як змінились тарифи на електрику за рік

За даними Державної служби статистики, минулого року найбільше серед усіх комунальних послуг подорожчала електроенергія, додавши у вартості 69,7%.

Тариф підвищили на електрику у червні 2023 року. Раніше він залежав від обсягів споживання:

до 150 кВт-год на місяць потрібно було платити 1,44 грн;

більше 150 кВт-год — 1,68 грн/кВт-год.

Проте того разу вирішили ціну підвищити до 2,64 гривні за 1 кВт-год, зробивши єдиний тариф, що не залежить від обсягу споживання ресурсу.

Рішення про підвищення тарифів на електрику пояснювали необхідністю отримання фінансів для ремонтів об'єктів енергетики, пошкоджених після зимових обстрілів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про пільгові ціни на природний газ для тепловиробників. Їх продовжили ще на кілька місяців.

Також повідомлялося, що українців цього року чекає можлива значна зміна сум до сплати у житлово-комунальних квитанціях. Зокрема, це може бути продиктовано підвищенням тарифу на водопостачання та водовідведення.