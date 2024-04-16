Тарифы на электроэнергию — в Раде рассказали, ждать ли рыночных цен

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Верховной Раде допускают повышение тарифов на электроэнергию после повреждения энергетической системы Россией. Однако цены не вырастут до уровня рыночных.

Об этом сообщил глава комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Верховной Рады Андрей Герус.

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Финансирование для восстановления поврежденной энергосистемы

По словам Геруса, сейчас продолжаются поиски инструментов для привлечения средств для восстановления поврежденных объектов энергетической системы. В случае повышения цен — они не достигнут уровня рыночных.

"До рыночного уровня тарифы на энергию, думаю, все-таки не будут повышаться, даже если они будут повышаться. Потому что рыночный уровень — это достаточно высокий уровень, это тот уровень, по которому сейчас платят промышленные потребители", — сообщил он.

Председатель комитета отметил, что прежде всего нужно посчитать объем и стоимость полученных разрушений. Только после этого можно будет смотреть источники, из которых восстановить повреждения. Это будет необязательно повышение тарифов, а, например, денежные средства в виде международной помощи.

"Прежде всего, это какие есть резервы на сегодня. Второе — это какая может быть международная помощь. Она, в частности, идет в виде оборудования. И так же может быть в виде каких-то финансов на восстановление нашей энергосистемы. И дальше третье — посмотреть, какие у нас есть ресурсы в бюджете. И какие нужны решения по тарифам", — пояснил он.

Герус заметил, что сейчас действительно идет обсуждение всех возможных источников финансирования возобновления энергосистемы после новых масштабных атак, но решения о повышении цен нет.

"Именно сегодня такого решения (пересмотра тарифа на электричество. — Ред.) нет. Но идет обсуждение всех этих источников. Основной вопрос — это восстановить энергосистему. Таким образом, чтобы она исправно и стабильно работала", — добавил глава энергокомитета ВРУ.

Ранее в Министерстве энергетики сообщали, что изучают возможность пересмотра тарифа на электричество для населения после масштабных атак РФ на энергосистему.

Как изменились тарифы на электричество за год

По данным Государственной службы статистики, в прошлом году больше всего среди коммунальных услуг подорожала электроэнергия, прибавив в стоимости 69,7%.

Тариф был повышен на электричество в июне 2023 года. Ранее он зависел от объемов потребления:

до 150 кВт-ч в месяц нужно было платить 1,44 грн;

более 150 кВт-ч — 1,68 грн/кВт-час.

Однако тогда решили цену повысить до 2,64 гривны за 1 кВт-ч, сделав единый тариф, не зависящий от объема потребления ресурса.

Решение о повышении тарифов на электричество объясняли необходимостью получения финансов для ремонта объектов энергетики, поврежденных после зимних обстрелов.

Что еще стоит знать

Напомним, Кабинет Министров принял решение о льготных ценах на природный газ для теплопроизводителей. Их продлили еще на несколько месяцев.

Также сообщалось, что украинцев в этом году ожидает возможное изменение сумм к оплате в жилищно-коммунальных квитанциях. В частности, это может быть продиктовано повышением тарифа на водоснабжение и водоотвод.