Зачисляется ли в льготный стаж отпуск по уходу за ребенком

Пожилые люди с внуками. Фото: Pexels

Пенсионный фонд Украины разъясняет, засчитывается ли в льготный стаж отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Соответствующее разъяснение опубликовано на вебсайте ПФУ в рамках рубрики "Спрашивайте-отвечаем".

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Кто имеет право на льготную пенсию

Согласно разъяснению ПФУ, подтверждение страхового стажа, дающего право на льготное пенсионное обеспечение, осуществляется на основании записей трудовых книжек и уточняющих справок, выданных предприятиями, учреждениями, организациями или их правопреемниками.

Период, подлежащий зачислению в льготный стаж, определяет предприятие в уточняющей справке.

Статьей 181 Кодекса законов о труде Украины предусмотрено, что, в частности, отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста зачисляется как к общему, так и к непрерывному стажу работы и стажу работы по специальности.

То есть время пребывания в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста засчитывается в льготный стаж. Это дает право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях, в случае если во время пребывания в указанном отпуске лицо находилось в трудовых отношениях с предприятием в должности, работа на которой засчитывается в льготный стаж.

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста предоставляется, в частности, по заявлению женщины полностью или частично в пределах установленного периода и оформляется приказом или распоряжением.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины разъяснили, когда необходимо обращаться за назначением пенсии лицам, достигшим пенсионного возраста.

Обратиться за назначением пенсии лицо может когда-либо после возникновения права на выплаты, в том числе в период военного положения.

Если человек обращается за пенсией в течение трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, то пенсия назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста.

Если же гражданин подает заявление после трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсию назначают с даты обращения. Таким образом, он теряет часть выплат.

Новини.LIVE сообщали о том, что благодаря финансовой поддержке партнеров Украина продолжает повышение социальных выплат для тех, кто в этом больше всего нуждается.

В частности, Кабинет Министров Украины продолжает программу ежемесячных доплат к пенсиям по возрасту.

Так, некоторые украинцы пожилого возраста могут получить доплату к пенсии. Ее размер составляет 40% от размера прожиточного минимума для граждан с утраченной работоспособностью.

Речь идет об одной из надбавок к выплатам, предоставляемым гражданам при особых жизненных обстоятельствах. Дополнительные средства смогут получить одинокие пожилые люди, которым более 80 лет, но при некоторых условиях. А именно: