Повысятся ли тарифы на электричество в апреле: Шмыгаль выступил с важным заявлением

Денис Шмыгаль

Тарифы на электроэнергию останутся неизменными до окончания отопительного сезона. Правительство продлило действие льготных тарифов на электроэнергию.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Как долго будут действовать льготные тарифы

"1 апреля у нас должен был закончиться специальный период со льготными ценами на электроэнергию. Поэтому сегодня правительство принимает решение о его продлении", — заявил премьер.

Как отметил Шмыгаль, механизм возложенной специальной обязанности продолжит действовать до 30 апреля этого года.

"То есть цена на электроэнергию, как мы и обещали, до конца отопительного сезона останется без изменений", — подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине после завершения отопительного сезона 2022-2023 власти намерены нарушить мораторий на повышение жилищно-коммунальных тарифов, установленный на время войны. Должна подорожать электроэнергия, природный газ и вода.

Также ранее в Нафтогазе рассказали, когда в Украине завершится отопительный сезон.