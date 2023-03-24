Повысятся ли тарифы на электричество в апреле: Шмыгаль выступил с важным заявлением
Тарифы на электроэнергию останутся неизменными до окончания отопительного сезона. Правительство продлило действие льготных тарифов на электроэнергию.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
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Как долго будут действовать льготные тарифы
"1 апреля у нас должен был закончиться специальный период со льготными ценами на электроэнергию. Поэтому сегодня правительство принимает решение о его продлении", — заявил премьер.
Как отметил Шмыгаль, механизм возложенной специальной обязанности продолжит действовать до 30 апреля этого года.
"То есть цена на электроэнергию, как мы и обещали, до конца отопительного сезона останется без изменений", — подчеркнул он.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине после завершения отопительного сезона 2022-2023 власти намерены нарушить мораторий на повышение жилищно-коммунальных тарифов, установленный на время войны. Должна подорожать электроэнергия, природный газ и вода.
Также ранее в Нафтогазе рассказали, когда в Украине завершится отопительный сезон.