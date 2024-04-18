Чем рискуют украинцы, неофициально сдающие жилье в аренду

Счастливая пара в новой квартире. Фото: hostingvitalicio.com

Для значительного количества украинцев предоставление в аренду недвижимости является способом получать существенный пассивный доход. Тем не менее не все знают, что такая аренда без официального оформления и уплаты налогов может иметь неприятные последствия. Таким образом, владельцы и арендаторы не имеют гарантий защиты прав.

О том, какие риски и виды ответственности ожидают недобросовестных арендодателей рассказал нотариус Золтан Русанюк в четверг, 18 апреля.

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Налоги при аренде недвижимости

Каждый гражданин, даже передающий недвижимое имущество в аренду, обязан задекларировать полученный доход в виде арендной платы и уплатить в бюджет налог на доходы физических лиц.

Для официального отражения уплаты налога необходимо заполнить Декларацию об имущественном положении и доходах. Соответствующую форму можно найти на официальном сайте Государственной налоговой службы Украины.

Следует учитывать, что сумма полученного дохода, сумма уплаченного в течение отчетного налогового года налога и налогового обязательства по результатам такого года отражаются в годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, подаваемых в контролирующий орган по месту регистрации арендодателя.

На сегодняшний день существует несколько способов представления такой Декларации:

через "Электронный кабинет" или через вебпортал ДПС;

с помощью специализированного клиентского программного обеспечения для формирования и представления отчетности в "Единое окно представления электронной отчетности";

лично плательщиком в налоговую инспекцию по месту регистрации своей деятельности.

В договоре аренды недвижимого имущества возможно предусмотреть порядок и метод самих расчетов. Это может быть как безналичная форма с определением реквизитов счета арендодателя, так и уплата наличным способом.

Непосредственно в Налоговом кодексе Украины не определена обязанность получать такие платежи на счет арендодателя в безналичной форме.

Наказание за неофициальную аренду

Арендодателям следует не забывать, что за передачу объекта недвижимости в аренду без надлежащего оформления и последующей уплаты налогов предусмотрена уголовная ответственность, угрожающая штрафом в размере от 85 до 425 тысяч гривен.

Кроме того, таких людей может ожидать конфискация имущества и запретом заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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