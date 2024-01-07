Як не втратити субсидії у 2024 році

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Низка громадян в Україні має право на отримання субсидій, які, наприклад, допомагають з оплатою комунально-житлових послуг. Втім, дехто з українців також може і втратити свої виплати у 2024 році або взагалі не отримати субсидію.

Про те, як цього не допустити, розповіли в "Телеграф".

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Чому можуть скасувати субсидію

Список підстав для скасування житлової субсидії у 2024 році виглядає так:

зміна місця проживання, адже розрахунок пільг відбувається відповідно до конкретного житла;

смерть особи, якій надавали пільги;

якщо особа зазначила неправдивий розмір доходу;

придбання земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. грн.

Також українці, в яких є заборгованість за комунальні послуги, ризикують втратити субсидію. Зокрема йдеться про суму понад 680 гривень, яка накопичилася протягом 3 місяців. Якщо заборгованість не сплатити, то Пенсійний фонд України позбавить споживача субсидії. Проте її можна буде поновити, якщо повністю сплатити суму боргу.

Чому можуть відмовити у видачі субсидії

У деяких випадках громадянам взагалі можуть не призначити субсидію:

якщо є повнолітній член родини, який ніде не навчається і не працює;

площа квартири більше як 130 кв м, а будинку — понад 230 кв м;

якщо є автомобіль, випущений понад 5 років тому, або два і більше авто, випущених менше як 15 років тому. При цьому обмеження не стосуються мопедів та велосипедів

є депозит розміром більше як 100 тис. грн;

не повернули зайві кошти, отримані за субсидіэю;

хтось з членів домогосподарства має борг за аліментами 3 місяці і більше.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у 2024 році держава продовжує надавати допомогу з оплати житлово-комунальних послуг. Відомі правила з оформлення субсидії на опалювальний період.

Також ми писали про те, що держава гарантує надання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг тим, хто не має достатньо доходу. Дехто був змушений залишити свою оселю через війну та виїхати за межі країни, тому експерти сфери соціального захисту розповіли, як виїзд за кордон вплине на допомогу.