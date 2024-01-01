Субсидії у 2024 році — кого масово позбавлятимуть допомоги

Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Житлові субсидії в Україні призначаються громадянам, у яких витрати на послуги ЖКГ перевищують 15% середньомісячного загального доходу родини. Водночас, існує ризик, що дехто може втратити таку державну допомогу у 2024 році.

Про це повідомляють представники Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Коли почнуть масово скасовувати субсидії

Як зазначають у ПФУ, виплати почнуть масово скасовувати через борги за комунальні послуги, які продовжують накопичувати українці.

Зокрема, за даними компанії YASNO, станом на початок року загальна сума заборгованості лише столичних споживачів за електроенергію становить 1 млрд гривень. З цієї кількості 130 тисяч сімей мають борг за понад три місяці.

Більшість з них (100 тисяч домогосподарств) продовжують споживати ресурс щомісяця до 250 кВт-год. Ще 19 тис. боржників — 250-500 кВт-год., сім тисяч — більш ніж 500 кВт-год. Під час зими платіжна дисципліна громадян лише погіршується.

Також втратять субсидію, якщо неправильно вказаний рівень доходів, великих витрат, які говорять про відсутність необхідності у держдопомозі та інших причин. Щоб уникнути таких ситуацій, потрібно своєчасно повідомляти Пенсійний фонд про майнові зміни.

Якщо в родині, яка отримує субсидію, сталися зміни, важливо подати спеціальну заяву у ПФУ та дочекатися результатів перевірки, яка триватиме до 30 календарних днів. Деякі зміни, які необхідно повідомляти, включають:

зміну місця проживання;

додатковий дохід;

зміну складу родини;

отримання спадщини;

майнові зміни;

покупку автомобіля;

перебування за кордоном протягом понад 60 днів;

валютні операції на понад 50 тис. грн.

Більше про субсидії

Нагадаємо, в Україні через суттєве підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги очікують зростання кількості охочих оформити субсидії. З огляду на це в уряді запланували спростити механізм одержання такої державної допомоги.

Також ми писали, що в Україні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. За результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.