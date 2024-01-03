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Допомога на послуги ЖКГ — чи можна оформити після виїзду за кордон

3 січня 2024 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Комунальні послуги біженцям обійдуться дешевше — як оформити допомогу
Гроші та комунальні платіжки. Фото: kyivgaz.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Держава гарантує надання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг тим, хто немає достатньо доходу. Дехто був змушений залишити свою оселю через війну та виїхати за межі країни, тому експерти сфери соціального захисту розповіли, як виїзд за кордон вплине на допомогу.   

Це пояснили у Департаменті соціальної політики однієї з міськрад.

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Як передбачає постанова Кабміну № 1041, українці, що виїхали за кордон через війну, мають право отримувати житлові субсидії в Україні. До війни допомогу  не призначали тим людям, які перебували за кордоном більш ніж 60 днів. До періоду не відносяться дні службового відрядження, лікування, навчання чи догляду за дитиною до досягнення нею трьох років за кордоном, якщо є документи, що підтверджують це. Біженці можуть отримати субсидії без розрахування соцнорм житла та соцнормативів житлово-комунального обслуговування.

"Нагадуємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2022 № 1041 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України" повноваження щодо призначення житлових субсидій передано до Пенсійного фонду України", — підкреслили експерти.

Скасування субсидії через родичів за кордоном

Водночас, якщо особа була задекларована як член домогосподарства, а потім поїхала за кордон, то одержувач субсидії у 30-денний термін має повідомити ПФУ і подати заяву для перерахунку держдопомоги.   

Так, громадянин, який оформив субсидію на комуналку, упродовж 30 днів має поінформувати Пенсійний фонд про виникнення обставин про перебування за кордоном на більш ніж 60 днів, адже якщо орган не поінформувати, то виплати припинять.

"Можливо, за таких умов домогосподарство й надалі отримуватиме субсидії, але в іншому розмірі. Та дехто цю допомогу вже справді не отримає. Адже соціальні норми й нормативи житла для надання субсидій на особу, яка виїхала за кордон, вже не розраховуватимуться, але дохід, наприклад, пенсію, такого члена сім’ї (чоловіка чи дружини) все ж враховуватимуть", — додали експерти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році держава продовжує надавати допомогу з оплати житлово-комунальних послуг. Відомі правила з оформлення субсидії на опалювальний період.

Також ми писали, що у 2024 році в Україні можуть подорожчати деякі житлово-комунальні послуги. Зокрема, добіжить кінця термін дії обмежень за цінами на електричну енергію та природний газ.

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