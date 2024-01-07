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Почему могут отменить или вообще не выдать субсидии в 2024 году

7 января 2024 14:46
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Как не потерять субсидии в 2024 году
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Ряд граждан Украины имеет право на получение субсидий, которые, например, помогают с оплатой коммунально-жилищных услуг. Впрочем, некоторые из украинцев также могут и потерять свои выплаты в 2024 году или вообще не получить субсидию.

О том, как этого не допустить, рассказали в "Телеграф".

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Почему могут отменить субсидию

Список оснований для отмены жилищной субсидии в 2024 году выглядит следующим образом:

  • смена места жительства, ведь расчет льгот происходит в соответствии с конкретным жильем;
  • смерть лица, которому предоставляли льготы;
  • если лицо указало ложный размер дохода;
  • приобретение земельного участка, квартиры (дома), транспортного средства, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления или оплаты услуг на сумму, превышающую 50 тыс. грн.

Также украинцы, у которых задолженность за коммунальные услуги, рискуют потерять субсидию. В частности, речь идет о сумме свыше 680 гривен, которая накопилась в течение 3 месяцев. Если задолженность не уплатить, то Пенсионный фонд Украины лишит потребителя субсидии. Однако ее можно будет восстановить, если полностью уплатить сумму долга.

Почему могут отказать в выдаче субсидии

В некоторых случаях гражданам вообще могут не назначить субсидию:

  • если есть совершеннолетний член семьи, нигде не обучающийся и не работающий;
  • площадь квартиры более 130 кв. м, а дома — более 230 кв. м;
  • если есть автомобиль, выпущенный менее 5 лет назад, или два и более автомобилей, выпущенных менее 15 лет назад. При этом ограничения не касаются мопедов и велосипедов
  • есть депозит размером более 100 тыс. грн;
  • не вернули лишние средства, полученные по субсидии;
  • кто-то из членов домохозяйства имеет долг по алиментам 3 месяца и больше.

Что еще нужно знать

Напомним, что в 2024 году государство продолжает оказывать пособие по оплате жилищно-коммунальных услуг. Известны правила оформления субсидии на отопительный период.

Также мы писали о том, что государство гарантирует предоставление помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг тем, кто не имеет достаточного дохода. Некоторые были вынуждены покинуть свой дом из-за войны и уехать за пределы страны, поэтому эксперты сферы социальной защиты рассказали, как выезд за границу повлияет на помощь.

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