Как падение рубля повлияет на способность России финансировать войну против Украины

Падение рубля — результат антироссийских санкций. Фото: google.com

Следствием широких антироссийских санкций, введенных против РФ за вторжение в Украину, стало, в частности, медленное, но уверенное ослабление рубля. Как результат, рубль вошел в тройку самых слабых валют мира и лидирует по волатильности.

12 августа курс рубля рухнул до сотни за доллар. Более значительное падение было зафиксировано лишь в марте 2022 года, вскоре после начала российской агрессии против Украины.

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А уже 15 августа, чтобы сдержать дальнейшее падение рубля, российский центробанк экстренно повысил ключевую ставку — с 8,5% до 12% годовых.

О чем говорит падение российского рубля? Какова его дальнейшая судьба? Что будет с экономикой России и материальным благополучием ее граждан? И, наконец, влияют ли международные санкции на способность страны-агрессора финансировать дальнейшую войну?

Новини.LIVE искали ответы на эти вопросы.

О причинах ослабления российского рубля

Прежде всего, акцентирует замдиректора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса, следует понимать, что именно сейчас ничего особенного с российским рублем не происходит. Рубль девальвирует последние девять месяцев. Курс рубля постепенно, но уверенно снижается. Иногда это снижение ускоряется. Такое ускорение отмечалось, в частности, после так называемого марша Пригожина.

Сергей Фурса

"Просто сейчас курс рубля по отношению к доллару США опустился до психологически чувствительной отметки в 100 рублей за доллар. Это единственное, что сейчас произошло. И это вызвало бурную политическую реакцию российского руководства", — объясняет ажиотаж вокруг курса рубля собеседник Новини.LIVE.

Именно упомянутая реакция высшего политического руководства российского государства привела к вмешательству в ситуацию центрального банка и министерства финансов Российской Федерации.

Скорее всего, считает эксперт, основным фактором девальвационного давления на курс рубля выступает отток капитала из России за границу. Этот отток, в частности, усилился после мятежа Пригожина.

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Следующий фактор ослабления рубля — большие военные расходы, которые финансируются за счет "печатного станка".

Ну и, конечно, не стоит сомневаться, что международные санкции все же работают — нефтегазовые доходы России сокращаются.

Руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий напоминает, что начиная с третьего квартала 2022 года, в том числе из-за санкций в отношении энергоносителей, российский экспорт падает. В то же время импорт постепенно растет, в частности, из-за подорожания цепочек поставок, что также происходит из-за санкций.

Александр Паращий

При этом продолжается активный вывод капитала из России, увеличивающий спрос на валюту. А приток твердой валюты существенно уменьшился еще и из-за частичного перехода россиян на расчеты в неконвертируемых валютах.

Ничего удивительного в том, что рубль ослабляется по отношению к доллару, нет. Достижение отметки 100 рублей за доллар было только вопросом времени

По словам аналитика Киевской школы экономики Юлии Павицкой, основная причина ослабления рубля — именно упомянутые накопившиеся проблемы с платежным балансом.

"Профицит текущего счета сократился на 85% в годовом измерении. Торговый баланс — на 68%. Основным драйвером такой динамики является значительное проседание экспортных поступлений на фоне растущего импорта", — приводит цифры эксперт.

Юлия Павицкая

Иными словами, соотношение между поступлением иностранной валюты в страну и оттоком валюты, которое традиционно в России было положительным (потому что Россия экспортировала больше, чем импортировала), стало ухудшаться. Как уже отмечалось выше, из-за санкций Россия стала меньше экспортировать свои товары на фоне увеличения объемов импорта и оттока капитала. Это, естественно, приводит к уменьшению объемов валюты в стране и, как следствие, обесценению рубля.

Ситуацию для рубля усугубляет переориентация части экспортных контрактов России на "дружественные рынки" с расчетами не в иностранной валюте, а в рублях. По данным центробанка РФ, доля таких контрактов в настоящее время достигает 40%. В результате Россия получает меньше долларов и евро, что играет не в пользу устойчивости рубля.

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Юлия Павицкая акцентирует, что ослабление рубля является одним из последствий именно действующих международных санкций. Из-за санкций Россия продолжает терять экспортные поступления, в частности, от энергетических ресурсов, от которых она критически зависима. С другой стороны, импорт становится для России дороже, ведь из-за санкционных ограничений россиянам постоянно приходится придумывать новые схемы и маршруты, которые логистически дороже.

Что будет дальше с российским рублем

Эксперты сходятся во мнении, что ослабление рубля будет продолжаться.

После публичного политического скандала из-за достижения рублем отметки в сотню за доллар и повышения центральным банком базовой ставки до 12% рубль немного укрепился. Однако, отмечает Сергей Фурса, причиной курсового отката стало не поднятие базовой для экономики ставки, а, скорее всего, непубличные действия российских властей. Просто власти заставили экспортеров продать государству (не) чуть больше экспортной выручки, чем обычно. В результате рубль укрепился почти на 10%. Пока незначительный тренд на укрепление курса рубля сохраняется.

Директор по инвестициям, глава офиса R&D инвесткомпании Capital Times Артем Щербина отмечает, что центральный банк, министерство финансов, национальный фонд благосостояния и другие государственные структуры, определяющие валютную, фискальную и бюджетную политику в России, оказывают административное влияние на любые рыночные отношения в экономике. Поэтому курс рубля — это контролируемый государством нерыночный индекс начиная с февраля 2022 года. И хотя причины девальвации имеют фундаментальный характер, спрогнозировать ее темпы сложно из-за государственного ценообразования на валютном рынке.

Артем Щербина

"Но факторы, приводящие к девальвации рубля, никуда не денутся. Такие меры как продажа валютной выручки экспортерами могут временно притормозить обесценивание российской денежной единицы. Но долгосрочно рубль обречен на девальвацию", — прогнозирует Сергей Фурса.

Можно, конечно, пытаться найти другие инструменты влияния на валютный рынок. Но поскольку ослабление российской валюты носит причины фундаментального характера, то такими инструментами можно только задержать девальвацию, но не остановить ее долгосрочно.

Важно помнить, что тенденция девальвации рубля является устойчивой. И началась она не на прошлой неделе, а еще в октябре 2022 года, напоминает Юлия Павицкая. В общей сложности с начала текущего года рубль потерял около 30% своей стоимости. Но прогнозировать курс валюты, тем более рубля, — неблагодарное дело.

Пока ситуация выглядит так, что у РФ еще есть способности удерживать курс в диапазоне 90-95 рублей за доллар. Но как долго они смогут это делать — под вопросом

К слову, те же валютные интервенции для сглаживания курса рубля центральный банк России совершать активно не может из-за того, что самая ликвидная часть резервов заморожена в результате санкций. А постоянное повышение учетной ставки будет оказывать давление на экономику.

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Поэтому, считает Юлия Павицкая, сейчас подходящее время усиливать санкционное давление на Россию — как новыми ограничениями, так и закрытием лазейок, благодаря которым стране-агрессору удается обходить санкции. Это приведет к углублению накопившихся проблем и усилит неконтролируемость системы.

По мнению Александра Паращия, очевидно, что 100 рублей за доллар — очень нежелательная для российских властей психологическая отметка. Недаром именно сейчас российская власть так активизировалась. Но это уже второй раз, когда доллар переходит отметку в 100 рублей за последние два года. Так что россияне постепенно привыкают к новой реальности. Вероятно, в третий раз доллар таки закрепится выше 100 рублей, и это может произойти уже к концу этого года.

Как слабый рубль повлияет на экономику РФ и уровень жизни россиян

Неконтролируемое падение рубля влечет за собой раскрутку потребительской инфляции, которая в последние месяцы начала ускоряться. В результате повышения цен население РФ с каждым месяцем становится беднее, а базовый набор товаров и услуг, которые они могут себе позволить, становится все более скудным. Но, отмечают эксперты, российский народ привык терпеть. Поэтому надеяться на голодные бунты в России пока не стоит.

Однако падающий рубль является триггером, особенно когда он пересекает определенные психологические отметки (как в этот раз, когда рубль упал ниже 100 за доллар). Это вызывает недовольство и панические настроения среди населения. Ведь другими экономическими индикаторами еще можно манипулировать, или население просто не понимает, как тот или иной индикатор касается их реального дохода. А вот падающий рубль является некой "лакмусовой бумажкой", которая явно показывает, что люди стают беднее.

"Именно поэтому мы и наблюдали такую спешку в принятии решений путинскими приспешниками. Ведь недовольство населения выливается в падении нарисованных рейтингов", — объясняет Юлия Павицкая.

Уровень жизни россиян снижается. Фото: росСМИ

Основное негативное влияние слабого рубля выражается в подорожании импортных товаров. Если поступление иностранной валюты в Россию будет и дальше уменьшаться (а это происходит из-за снижения объемов экспорта на фоне увеличения импортных закупок), то со временем оплачивать импорт за счет нефтяных доходов будет все сложнее. Это в свою очередь будет усиливать девальвационное давление на курс рубля, прогнозирует Артем Щербина.

Пытаясь удержать рубль от обесценивания, центробанк России поднимает ставки, что замедляет и без того нестабильную экономику. Но здесь важно понимать, что потенциальную угрозу для экономики составляет не само по себе падение курса рубля, а попытка властей остановить это падение, в том числе повышением базовой ставки центробанка. Само же падение рубля является опосредованным результатом действия международных санкций, утверждает Сергей Фурса.

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Все упомянутое, по идее, должно огорчать российское население и уменьшать доверие к власти. Однако, сходятся во мнении эксперты, ждать от российских граждан паники или какого-либо сопротивления не стоит. Конечно, это все уменьшает доверие к власти. Но вряд ли это будет критично для самой власти, отмечает Александр Паращий.

К слову, девальвация рубля будет иметь определенное положительное влияние на государственные финансы России, в частности, вследствие увеличения доходов бюджетов разного уровня

Чтобы дестабилизировать общественные настроения в России из-за обесценивания рубля, нужно чтобы рубль просел к доллару как минимум до отметки 140-160, уверен главный эксперт департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка Антон Куринной.

Действуют ли санкции, и что дальше

Чем дальше, тем выразительнее внутренние дисбалансы в экономике России будут усиливаться. Это будет продолжаться до тех пор, пока ситуация не превратится в неконтролируемую, а путинский режим не предстанет перед выбором, к примеру: сохранить критические социальные выплаты или и дальше финансировать военные расходы.

Но чтобы это произошло — в ближайшей или среднесрочной перспективе критически важно усилить санкционное давление и выполнение уже введенных ограничений против страны-агрессора, особенно энергетических, считает Юлия Павицкая из Киевской школы экономики.

Антироссийские санкции действуют на экономику агрессора. Фото: google.com

По всему цивилизованному миру набирает обороты процесс блокировки российских счетов. Европа и Америка постепенно достигают согласия, что компенсировать расходы на украинских переселенцев, потери национальных экономик и международную помощь Украине должны сами россияне.

"Так что мы на пути создания официального механизма репараций в пользу Украины и компенсаций в пользу западных партнеров. Дальше хотелось бы увидеть определенные шаги со стороны Китая. Но на данный момент это маловероятно", — отмечает Артем Щербина.

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Если говорить о долгосрочной перспективе, то международные санкции ведут к стагнации, деградации и примитивизации экономики страны-агрессора. Ведь несмотря на все заявления россиян о якобы успешной локализации производства, очевидна критическая зависимость экономики РФ от западных высоких технологий.

Вместе с тем, предупреждает Сергей Фурса, процесс деградации российской экономики не будет быстрым. Страна-агрессор имеет существенный экономический запас прочности. Поэтому украинцам надеяться на чудо не стоит.