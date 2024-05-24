Ціни на металобрухт чорного металу в Україні станом на 24 травня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Reuters

Чорний метал в Україні зростає в ціні через збільшений попит та скорочення пропозиції на світовому ринку. Тому, здавати брухт чормету у травні особливо вигідно не лише для бізнесу, а також для приватних осіб.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у травні.

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Цікаві факти про чормет

Чорний метал, що складається зі сталі та заліза, має безліч цікавих фактів, що стосуються його властивостей, використання та впливу на людство.

По-перше, чормет є одним з найбільш використовуваних матеріалів у світі. Він використовується для виробництва автомобілів, будівельних конструкцій, залізничних шляхів і багатьох інших виробів. Сталь також важлива для військової промисловості, виготовлення зброї і броні.

По-друге, чорний метал може бути легко перероблений і вторинно використаний. Це робить його досить екологічно чистим матеріалом у порівнянні з іншими металами. Багато країн активно використовують переробку чорних металів для зменшення викидів і використання природних ресурсів більш ефективно.

В цілому, чормет відіграє важливу роль у світовій економіці і промисловості, і його властивості роблять цей матеріал незамінним у багатьох сферах життя.

Куди вигідніше здавати чормет на брухт

Вибір місця для здачі чорного металу на брухт може залежати від кількох факторів, таких як ваше місцезнаходження, обсяг металу, який ви плануєте здати, і поточні ціни на металобрухт у вашому регіоні.

Зазвичай, найвигідніше здавати чормет на великі підприємства або у спеціалізовані пункти з прийому металобрухту, оскільки вони зазвичай пропонують кращі ціни та можуть приймати великі обсяги металу.

Також деякі металобрухтові підприємства можуть надавати послуги з вивозу чормета, або іншого металу, з вашого місця проживання, що може бути зручним для вас. Але під час розрахунку, з вас вирахують вартість вивозу брухту, тому цей варіант хоч і зручний, проте не вигідний.

Яка зараз ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, обговорення перспектив відновлення української металургійної індустрії стане можливим лише після завершення військових дій та забезпечення гарантій безпеки. Він зазначив, що зараз Україна вже змушена імпортувати певні види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент не має, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — додав експерт.

Ціни на чормет в Україні у травні

Середні ціни по областях України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду та стану брухту:

Київська область — від 7 грн до 8,5 грн;

Вінницька область — від 5 грн до 7 грн;

Дніпропетровська область — від 6 грн до 7,5 грн;

Житомирська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Закарпатська область — від 5,5 грн до 7 грн;

Запорізька область — від 6 грн до 7,5 грн;

Івано-Франківська область — від 5 грн до 6,5 грн;

Кіровоградська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Львівська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 6 грн;

Одеська область — від 5 грн до 7,5 грн;

Полтавська область — від 4,5 грн до 7 грн;

Сумська область — від 5,5 до 7 грн;

Тернопільська область — від 5 грн до 8 грн;

Харківська область — від 5 грн до 7,5 грн;

Хмельницька область — від 4,5 грн до 7,5 грн;

Черкаська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Чернівецька область – від 3,5 грн до 6 грн;

Чернігівська область — від 5 грн до 8 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує мідь в Україні у травні. Ще ми зібрали ціни на латунь, алюміній та золото.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і становив 522,5 млн доларів.