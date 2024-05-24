Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 24 мая 2024 года

Выплавка металла. Фото: Reuters

Черный металл в Украине растет в цене из-за увеличенного спроса и сокращения предложения на мировом рынке. Поэтому, сдавать лом чермета в мае особенно выгодно не только для бизнеса, а также для частных лиц.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в мае.

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Интересные факты о чермете

Черный металл, состоящий из стали и железа, имеет множество интересных фактов, касающихся его свойств, использования и влияния на человечество.

Во-первых, чермет является одним из самых используемых материалов в мире. Он используется для производства автомобилей, строительных конструкций, железнодорожных путей и многих других изделий. Сталь также важна для военной индустрии, производства орудия и брони.

Во-вторых, черный металл может быть легко переделан и вторично использован. Это делает его достаточно экологически чистым материалом по сравнению с другими металлами. Многие страны активно используют переработку черных металлов для уменьшения выбросов и использования природных ресурсов более эффективно.

В целом, чермет играет немаловажную роль в мировой экономике и промышленности, и его свойства делают этот материал незаменимым во многих областях жизни.

Куда выгоднее сдавать чермет на лом

Выбор места для сдачи черного металла на лом может зависеть от нескольких факторов, таких как ваше местонахождение, объем металла, который вы планируете сдать, и текущие цены на металлолом в вашем регионе.

Обычно выгоднее всего сдавать чермет на крупные предприятия или в специализированные пункты по приему металлолома, поскольку они обычно предлагают лучшие цены и могут принимать большие объемы металла.

Также некоторые металлоломные предприятия могут предоставлять услуги по вывозу чёрмета или другого металла с вашего места жительства, что может быть удобным для вас. Но при расчете, с вас рассчитают стоимость вывоза лома, поэтому этот вариант хоть и удобен, однако не выгоден.

Какая сейчас ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, обсуждение перспектив возобновления украинской металлургической индустрии станет возможным только после завершения военных действий и обеспечения гарантий безопасности. Он отметил, что сейчас Украина вынуждена импортировать определенные виды черных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится достаточно большой импорт черных металлов, который будет расти. Определенные виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — добавил эксперт.

Цены на чермет в Украине в мае

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 7 грн до 8,5 грн;

Винницкая область — от 5 грн до 7 грн;

Днепропетровская область — от 6 грн до 7,5 грн;

Житомирская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Закарпатская область — от 5,5 грн до 7 грн;

Запорожская область — от 6 грн до 7,5 грн;

Ивано-Франковская область — от 5 грн до 6,5 грн;

Кировоградская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Львовская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Николаевская область — от 4 грн до 6 грн;

Одесская область — от 5 грн до 7,5 грн;

Полтавская область — от 4,5 грн до 7 грн;

Сумская область — от 5,5 до 7 грн;

Тернопольская область — от 5 грн до 8 грн;

Харьковская область — от 5 грн до 7,5 грн;

Хмельницкая область — от 4,5 грн до 7,5 грн;

Черкасская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Черновицкая область — от 3,5 до 6 грн;

Черниговская область — от 5 грн до 8 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в мае. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и золото.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов.