Тарифи на комуналку — експерти порівняли показники Польщі та України

Тарифи мають бути на 51% нижчі: експерти порівняли показники Польщі та України
Експерти порівняли середню пенсію та комунальні тарифи в Україні та Польщі. Виявилося, що українці мали б платити за житлово-комунальні послуги на 51% менше.
Такі підрахунки навів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у своєму Telegram-каналі.
Пенсії та комуналка у Польщі
"Я отримав багато фідбека про мої розрахунки та порівняння середньої зарплати та тарифів, і вирішив додати ще трохи розрахунків по Польщі, але тепер порівняно з пенсіями", — написав експерт.
За його словами, у Польщі мінімальна пенсія становить 250 євро (7,82 тис. грн за курсом 31,3) (46,15% від мінімальної зарплати — 541 євро дорівнює 16,95 тис. грн).
Середня пенсія 512 євро — 16 тис. грн (38,38% від середньої зарплатні 1,29 тис. євро дорівнює 41,75 тис. грн).
У середньому комунальна платіжка у Польщі за послуги ЖКГ становить 967 злотих або 6,48 тис. грн.
У результаті співвідношення середньої платіжки до мінімальної пенсії у Польщі дорівнює 82,8%, а середньої комунальної платіжки до середньої пенсії — 40,44%.
Пенсії й платіжки в Україні
В Україні розмір мінімальної пенсії становить 1,85 тис. грн. Зокрема, 2021 року середня жіноча пенсія становила 3 тис. грн, що на 30% менше, ніж у чоловіків (4,24 тис. грн), тобто орієнтовно 3,8 тис. грн.
У середньому комунальні тарифи в країні становлять суму на місяць близько 3 тис. грн. Відтак:
- співвідношення середньої комунальної платіжки до мінімальної пенсії в Україні становить 161%.
- співвідношення середньої платіжки до середньої пенсії — 78%.
У підсумку за українських тарифів порівняно з Польщею:
- розмір мінімальної пенсії в Україні мав би бути 3,62 тис. грн (на 95% більше), або комунальні тарифи на 51% нижче;
- розмір середньої пенсії в Україні мав би становити 7.81 тис. грн (на 105% більше) або, відповідно, комунальні тарифи на 51% нижчі.
"Покажіть ці цифри міністрам та депутатам. Покажіть це всім керівникам, мерам та Пенсійному фонду. Щоб було зрозуміло всім. Це мої довоєнні розрахунки, зараз вони ще більш актуальні", — резюмував Олег Попенко.
Більше про тарифи
Нагадаємо, в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги можуть істотно підвищитися. Зокрема, ціни на природний газ та електроенергію можуть зрости у кілька разів.
Також ми писали, що українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.