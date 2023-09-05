Укрэнерго просило аварийную помощь с ЕС летом безосновательно

Работник энергосферы. Фото: ДТЭК

Специалисты Нацкомиссии по регулированию рынка энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) обратились к Национальной энергетической компании "Укрэнерго". Просят безотлагательно отчитаться о причинах, по которым прибегали к аварийной помощи для балансировки объединенной энергосистемы в июле-августе текущего года.

Об этом информирует пресс-центр регулятора.

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Аварийная помощь из Европы летом

В ведомстве заявили, что обеспокоены ситуацией, когда Укрэнерго не принимало меры по поиску дополнительных резервов регулирования частоты, а также мощности в ОЭС, привлекая источники внутренней генерации на покрытие недостатка. В то время как компания неоднократно привлекала аварийную помощь.

Нацкомиссия обратила внимание на необходимость подготовки компанией изменений во "Временном порядке приобретения вспомогательной услуги для обеспечения регулирования частоты и активной мощности в ОЭС".

В частности, производители тепловой генерации просят ускорить разработку НЭК указанных изменений, которые позволят в случае дефицита электроэнергии ОЭС нарастить ее производство на ТЭЦ.

Просьбу объяснить причину аварийной помощи из Европы в июле-августе прокомментировал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Он подчеркнул, что тоже третью неделю требует объяснений, почему Украина аварийно брала девять дней электроэнергию, которая дороже вдвое, чем если планово импортировать.

"Я бы еще и прокуратуру привлек к вопросам. И где наша генерация. И где уголь с газом?", — добавил эксперт.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее эксперты сравнили среднюю пенсию и коммунальные тарифы в Украине и Польше. Оказалось, что украинцы должны платить за жилищно-коммунальные услуги на 51% меньше.

Также мы писали, что украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.