Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Коммунальные услуги arrow Аварийная помощь из ЕС летом: от Укрэнерго требуют пояснений arrow

Аварийная помощь из ЕС летом: от Укрэнерго требуют пояснений

5 сентября 2023 13:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Укрэнерго просило аварийную помощь с ЕС летом безосновательно
Работник энергосферы. Фото: ДТЭК
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Специалисты Нацкомиссии по регулированию рынка энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) обратились к Национальной энергетической компании "Укрэнерго". Просят безотлагательно отчитаться о причинах, по которым прибегали к аварийной помощи для балансировки объединенной энергосистемы в июле-августе текущего года.

Об этом информирует пресс-центр регулятора.

Читайте также:

Аварийная помощь из Европы летом

В ведомстве заявили, что обеспокоены ситуацией, когда Укрэнерго не принимало меры по поиску дополнительных резервов регулирования частоты, а также мощности в ОЭС, привлекая источники внутренней генерации на покрытие недостатка. В то время как компания неоднократно привлекала аварийную помощь.

Нацкомиссия обратила внимание на необходимость подготовки компанией изменений во "Временном порядке приобретения вспомогательной услуги для обеспечения регулирования частоты и активной мощности в ОЭС".

В частности, производители тепловой генерации просят ускорить разработку НЭК указанных изменений, которые позволят в случае дефицита электроэнергии ОЭС нарастить ее производство на ТЭЦ.

Просьбу объяснить причину аварийной помощи из Европы в июле-августе прокомментировал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Он подчеркнул, что тоже третью неделю требует объяснений, почему Украина аварийно брала девять дней электроэнергию, которая дороже вдвое, чем если планово импортировать.

"Я бы еще и прокуратуру привлек к вопросам. И где наша генерация. И где уголь с газом?", — добавил эксперт.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее эксперты сравнили среднюю пенсию и коммунальные тарифы в Украине и Польше. Оказалось, что украинцы должны платить за жилищно-коммунальные услуги на 51% меньше.

Также мы писали, что украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

None

"Шахеды" в Румынии, экстрадиция мужчин из Польши и переговоры в Сочи: что вы пропустили 4 сентября

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз