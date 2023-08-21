Банки блокують картки — хто з українців масово втратить доступ до рахунків

Банківська картка у руках. Фото: google.com

В Україні через заборгованість за житлово-комунальні послуги банки масово заморожують рахунки клієнтів. За час війни борги населення зросли майже вдвічі.

Про те, у яких випадках можна втратити доступ до карток та як цього уникнути, повідомляє видання Obozrevatel.

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Погіршення ситуації з боргами

Українцям на тлі війни, погіршення економічної ситуації та подорожчання частини комунальних послуг стало важче платити рахунки.

За даними Спілки споживачів комунальних послуг, борг оцінюється у близько 140 млрд грн, що є рекордною сумою для України. Погіршення ситуації з розрахунками ставить під загрозу стабільну роботу комунальних підприємств.

Примусове стягнення боргів

Зараз у реєстрі боржників налічується 627 тисяч осіб, які не платять за рахунками й програли суди, і їм загрожує замороження банківських рахунків. При цьому суд над боржниками триває кілька місяців за спрощеною процедурою без запрошення відповідача, після чого справу відкривають виконавці, які надсилають листи у банки. Чинне українське законодавство з травня 2023 року передбачає право банкам на арешт рахунків своїх клієнтів, якщо є вимога виконавця на основі судового рішення.

Накопичення боргів з комуналки може призвести:

виконавець судового рішення має право арештувати майно боржника;

за листом виконавця мають арештовувати всі банківські рахунки;

якщо дані про борги передадуть у Бюро кредитних історій, це може перешкодити оформити кредит;

виконавець має право забирати майно боржників.

При цьому заарештовують навіть пенсії. Відповідно до закону, можуть забрати до 50% пенсійної виплати.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.

Також ми писали, що в Україні почали розповсюджувати фейкові платіжки "Нафтогазу". Компанія начебто пропонує людям знижку, якщо вони здадуть колаборантів або ухилянтів.