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В Україні зросли ціни на газ уперше за дев'ять місяців

10 серпня 2023 18:50
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Козюк Тетяна
редактор
Ціни на газ: газ в Україні подорожчав уперше за дев'ять місяців
Газова плита вдома. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні уперше за 9 місяців зросли ціни на газ. Відтак, вартість становила 10 833,33 гривень за 1 тисячу кубометрів без ПДВ. Це на 0,8% більше, ніж у травні. 

Про це повідомляє Міністерство економіки. 

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Відтак, газ в Україні подорожчав уперше, починаючи з вересня 2022 року.

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Ціни на газ. Фото: Мінекономіки

Прогнози Нацбанку

Раніше у Нацбанку спрогнозували, що до 2025 року може залишитися незміннною частина комунальних тарифів: на газ, гарячу воду та опалення. Однак підвищення буде поетапним і триватиме кілька років.

Зазначається, що наступного року адмінінфляція зросте до 15%. Це відбудеться через збільшення тарифів на окремі послуги ЖКГ, а також підвищення акцизів на тютюн.

Уже у 2025 році адміністративна інфляція прискориться до 19%. Причина — завершення дії мораторію та необхідність підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду.

Нагадаємо, в Україні почали розповсюджувати фейкові платіжки "Нафтогазу". Компанія начебто пропонує людям знижку, якщо вони здадуть колаборантів або ухилянтів.

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