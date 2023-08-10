Ціни на газ: газ в Україні подорожчав уперше за дев'ять місяців

В Україні зросли ціни на газ уперше за дев'ять місяців
В Україні уперше за 9 місяців зросли ціни на газ. Відтак, вартість становила 10 833,33 гривень за 1 тисячу кубометрів без ПДВ. Це на 0,8% більше, ніж у травні.
Про це повідомляє Міністерство економіки.
Подорожчання газу в Україні
Відтак, газ в Україні подорожчав уперше, починаючи з вересня 2022 року.
Прогнози Нацбанку
Раніше у Нацбанку спрогнозували, що до 2025 року може залишитися незміннною частина комунальних тарифів: на газ, гарячу воду та опалення. Однак підвищення буде поетапним і триватиме кілька років.
Зазначається, що наступного року адмінінфляція зросте до 15%. Це відбудеться через збільшення тарифів на окремі послуги ЖКГ, а також підвищення акцизів на тютюн.
Уже у 2025 році адміністративна інфляція прискориться до 19%. Причина — завершення дії мораторію та необхідність підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду.
Нагадаємо, в Україні почали розповсюджувати фейкові платіжки "Нафтогазу". Компанія начебто пропонує людям знижку, якщо вони здадуть колаборантів або ухилянтів.