Банки блокируют карты — кто из украинцев потеряет доступ к счетам

Банковская карта в руках. Фото: google.com

В Украине из-за задолженности по жилищно-коммунальным услугам банки массово замораживают счета клиентов. За время войны долги населения выросли почти вдвое.

О том, в каких случаях можно потерять доступ к карточкам и как этого избежать, сообщает издание Obozrevatel.

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Ухудшение ситуации с долгами

Украинцам на фоне войны, ухудшения экономической ситуации и удорожания части коммунальных услуг стало труднее платить по счетам.

По данным Союза потребителей коммунальных услуг, долг оценивается около 140 млрд грн, что является рекордной суммой для Украины. Ухудшение ситуации с расчетами ставит под угрозу стабильную работу коммунальных предприятий.

Принудительное взыскание долгов

Сейчас в реестре должников насчитывается 627 тысяч человек, которые не платят по счетам и проиграли суды, и им грозит заморозка банковских счетов. При этом суд над должниками длится несколько месяцев по упрощенной процедуре без приглашения ответчика, после чего дело открывают исполнители, которые посылают письма в банки. Действующее украинское законодательство с мая 2023 г. предусматривает право банкам на арест счетов своих клиентов, если есть требование исполнителя на основе судебного решения.

Накопление долгов по коммуналке может привести:

исполнитель судебного решения вправе арестовать имущество должника;

по письму исполнителя должны арестовывать все банковские счета;

если данные о долгах будут переданы в Бюро кредитных историй, это может помешать оформить кредит;

исполнитель имеет право изымать имущество должников.

При этом арестовываются даже пенсии. В соответствии с законом, могут забрать до 50% пенсионной выплаты.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.

Также мы писали, что в Украине начали распространять фейковые платежки "Нафтогаза". Компания вроде бы предлагает людям скидку, если они сдадут коллаборантов или уклонистов.