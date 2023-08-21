Банки блокируют карты — кто из украинцев потеряет доступ к счетам

Банки блокируют карты украинцев за долги по коммуналке: кто в зоне риска
В Украине из-за задолженности по жилищно-коммунальным услугам банки массово замораживают счета клиентов. За время войны долги населения выросли почти вдвое.
О том, в каких случаях можно потерять доступ к карточкам и как этого избежать, сообщает издание Obozrevatel.
Ухудшение ситуации с долгами
Украинцам на фоне войны, ухудшения экономической ситуации и удорожания части коммунальных услуг стало труднее платить по счетам.
По данным Союза потребителей коммунальных услуг, долг оценивается около 140 млрд грн, что является рекордной суммой для Украины. Ухудшение ситуации с расчетами ставит под угрозу стабильную работу коммунальных предприятий.
Принудительное взыскание долгов
Сейчас в реестре должников насчитывается 627 тысяч человек, которые не платят по счетам и проиграли суды, и им грозит заморозка банковских счетов. При этом суд над должниками длится несколько месяцев по упрощенной процедуре без приглашения ответчика, после чего дело открывают исполнители, которые посылают письма в банки. Действующее украинское законодательство с мая 2023 г. предусматривает право банкам на арест счетов своих клиентов, если есть требование исполнителя на основе судебного решения.
Накопление долгов по коммуналке может привести:
- исполнитель судебного решения вправе арестовать имущество должника;
- по письму исполнителя должны арестовывать все банковские счета;
- если данные о долгах будут переданы в Бюро кредитных историй, это может помешать оформить кредит;
- исполнитель имеет право изымать имущество должников.
При этом арестовываются даже пенсии. В соответствии с законом, могут забрать до 50% пенсионной выплаты.
Что еще стоит знать
Напомним, украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.
Также мы писали, что в Украине начали распространять фейковые платежки "Нафтогаза". Компания вроде бы предлагает людям скидку, если они сдадут коллаборантов или уклонистов.