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Право на субсидію: як вплинуть міжнародні виплати на допомогу з оплати ЖКП

11 вересня 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидії в Україні — як вплинуть міжнародні виплати на допомогу
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні малозабезпеченим пенсіонерам, які проживають у прифронтових зонах, почали виплачувати допомогу від Організації Об'єднаних Націй. Експерти розповіли, як ці виплати вплинуть на розмір житлово-комунальних субсидій.

Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Вплив виплат ООН на субсидії

За даними ПФУ, порядок виплати допомоги регулює постанова уряду від 28 липня поточного року № 781 "Про реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй проєкту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки окремих категорій населення".

Відповідно до цього документа, допомогу, яку надають одержувачам пенсій в рамках цього проєкту, не враховують, коли обчислюється сукупний дохід домогосподарства для всіх видів соцдопомоги, зокрема субсидії.

Міжнародна допомога пенсіонерам

Днями стартували виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні. Пенсіонери, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій і чиї пенсії не перевищують 3 тис. грн, почали отримувати міжнародну підтримку.

При цьому розмір допомоги — це сума, якої не вистачає до 3 тис. грн. Вона не може бути нижчою за 100 грн.

Для того, щоб отримати виплати пенсіонерам жодних дій робити не потрібно. Її проводять без подання заяви, відповідно до інформації, наявної в держреєстрах.

Грошову допомогу відправляють одразу на рахунки пенсіонерів.

Більше про субсидії

Нагадаємо, в Україні субсидії на опалювальний сезон 2023/2024 надають навіть громадянам із заборгованістю за комунальні послуги. Для цього необхідно дотримуватися певних умов.

Також ми писали, що українці, які хочуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, повинні знати про зміни правил у подачі заявок. Нині діє спрощений механізм.

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