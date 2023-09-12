Долги за коммуналку можно реструктуризировать — как это сделать

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

В Украине потребители, имеющие долги по оплате жилищно-коммунальных услуг и не в состоянии их погасить, могут заключить договор о реструктуризации (рассрочке). В частности, в Киеве выросло количество таких соглашений.

О том, как заключить соответствующий договор, идет речь на официальном портале Центра коммунального сервиса Киева.

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Договоры по реструктуризации

В центре отметили, что в столице с начала года жители заключили более 460 договоров реструктуризации задолженности за услуги ЖКХ. При этом большинство касается теплоснабжения и горячей воды.

За год киевляне не оплатили горячую воду и отопление 830 млн гривен, а общая сумма долга за "коммуналку" составляет около 6 млрд грн.

"Потребителям, имеющим задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг и по объективным основаниям не могут ее оплатить сразу, ЦКС предлагает заключить договор реструктуризации (рассрочки) задолженности", — сообщают специалисты.

Соответствующие договоры можно заключать за услуги:

содержание дома, сооружений и придомовых территорий/управление многоквартирным домом;

вывоз бытовых отходов;

снабжение тепловой энергии;

горячее водоснабжение;

централизованное водоснабжение и водоотвод.

Чтобы заключить договоры реструктуризации, необходимо обратиться в любой районный сервисный центр ЦКС (не зависит от места жительства), предварительно записавшись на сайте или в порядке живой очереди, на основании заявления, оригиналов и копий следующих документов:

паспорта или ID-карты и выписки из Единого государственного демографического реестра;

карты налогоплательщика (ИНН) (не предоставляется владельцем ID-карты, если есть в документе);

документа, подтверждающего право собственности или пользования жильем/квартирой, и выписки из Госреестра вещных прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности;

договора о предоставлении коммунальных услуг с исполнителями этих услуг.

Также можно получить консультацию у специалистов, где помогут сверить сумму долга, подать правильно заявление и копии документов онлайн:

в мессенджере Facebook;

в Skype и Telegram.

Также в сервисных центрах ЦКС можно передать документы с помощью мобильного приложения "Дія".

Специалисты перед подписанием договора реструктуризации должны актуализировать данные собственника, сверить суммы задолженности, коммунальных платежей, показаний счетчиков, подкорректировать начисления, согласовать период реструктуризации долга и ежемесячного обязательного платежа.

В частности, в столице "Киевтеплоэнерго" предлагает тем, кто имеет долг, реструктуризировать его и платить по частям.

Тарифы на горячую воду и отопление в Украине в ближайшую зиму останутся неизменными.

Летом прошлого года парламент принял законопроект №7427, предусматривающий введение моратория на повышение тарифов на тепло для украинцев. Запрет должен действовать во время военного положения в стране и полгода после. Он распространяется на услуги централизованного отопления, горячего водоснабжения, распределения газа.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине малообеспеченным пенсионерам, проживающим в прифронтовых зонах, начали выплачивать пособие от Организации Объединенных Наций. Эксперты рассказали, как эти выплаты окажут влияние на размер жилищно-коммунальных субсидий.

Также мы писали, что украинцы, желающие получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, должны знать об изменениях правил подачи заявок. В настоящее время действует упрощенный механизм.