Субсидії в Україні — що треба знати про нові правила подачі заяви

Жінка за комп'ютером. Фото: Unplush

Українці, які хочуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, повинні знати про зміни правил у подачі заявок. Нині діє спрощений механізм.

Про те, що саме змінилося в подачі заявок, розповідають Новини.LIVE.

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В країні запрацював експериментальний проєкт з оперативної подачі заявок на субсидію. Однак визначені алгоритми все одно залишились чинні. Зробити це можна в електронному форматі у кілька способів:

через сайт електронних послуг Пенсійного фонду;

мобільний застосунок ПФУ;

електронний портал держпослуг "Дія"

Також можна подати заяву, як і раніше, у паперовій формі в будь-який сервісний центр Фонду чи уповноваженим посадовим особам виконавчого органу сільської, селищної, міськради, чи надіславши заявки на адресу органу ПФУ поштою.

У заявці потрібно вказати:

прізвище, ім'я та по батькові;

серію та номер паспорта;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) заявника та людей, які входять у склад домогосподарства;

адресу;

рахунок у банку (IBAN), на який буде надходити виплата;

підписати спрощену заяву.

Іншу необхідну інформацію Пенсійний фонд отримає від держреєстрів. Саме це й дозволило спростити механізм обробки заявок.

Повідомлення щодо рішення ПФУ разом із заявою та сформованою декларацією, надійде заявнику.

Як подати заявку на сайті ПФУ

Щоб подати заявку на сайті Пенсійного фонду "в один клік", потрібно зайти на портал е-послуг та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

В особистому кабінеті ліворуч в розділі "Комунікації з ПФУ" треба обрати опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу".

У вікні натиснути кнопку "Продовжити".

У черговому вікні обрати опцію "Заява про призначення та надання субсидії за експериментальним проєктом".

Заповнити форму заяви.

Перед формуванням заяви та відправленням у ПФУ, за допомогою опції "Додати файл" за наявності потрібно додати скановані копії документів, які можуть визначити право на призначення житлової субсидії.

Дати згоду на передачу та обробку особистої інформації, поставивши позначку, натиснути "Сформувати заяву".

Перевірити всі відомості заяви та надіслати у ПФУ, натиснувши кнопку "Підписати та відправити у ПФУ".

З результатом щодо рішення про призначення субсидії можна ознайомитись у пункті "Мої звернення" — "Статус звернення".

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Нагадаємо, переселенці також можуть розраховувати на житлові субсидії на найближчий опалювальний сезон 2023/2024. Правила їх оформлення для тих, хто живе на новому місці, дещо інші.

Також повідомлялося, що в країні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. За результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.