Чи можуть вигнати з роботи через борги за комунальні послуги

Платіжки за комунальні послуги та готівка. Фото: google

Попри повномасштабну війну українців зобов'язують вчасно сплачувати кошти за комунальні послуги та не накопичувати борги. У деяких випадках за це можуть вигнати з роботи та навіть не випустити закордон.

Про це повідомляє видання Pro Гроші.

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За словами юриста Сергія Савинського, виїзд закордон стане неможливим у тому випадку, якщо вже відкрите виконавче провадження. Тобто, після того, коли відбудеться судове засідання і комунальники отримають рішення суду.

"Тобто, це не відбувається просто, якщо людина не заплатила за комуналку. Ні, таких дій ніхто не застосовуватиме без судового рішення та відкриття виконавчого провадження. Питання сплати заборгованості по комуналці дуже болючі, а ці засоби є ефективними для того, аби змусити боржників погасити борги", — каже юрист.

Чи можна оскаржити рішення суду

Як стверджує адвокат Ростислав Кравець, оскаржити рішення суду можна у багатьох випадках. А саме, коли споживач не отримав певні комунальні послуги, або коли нараховують неправильну суму боргу тощо.

Однак, усі ці причини потрібно довести у судовому порядку.

Чи звільнять з роботи через борги за комуналку

Як каже Ростислав Кравець, у даній ситуації можна розглянути два випадки.

Якщо йдеться про службове житло і особа не виконала умови договору наймання, то з нею можуть розірвати контракт та виселити з цього житла. Водночас, звільнення з роботи не передбачається.

Якщо ж у трудовому договорі вказана несплата за комунальні послуги за службове житло як підстава для звільнення з роботи, то так, у цьому випадку людину можуть звільнити.

Раніше ми писали, чи можуть списати борги за комунальні послуги ВПО.

Також варто нагадати, що українці, які припустилися помилки під час передачі показників електролічильника, можуть її виправити. Існує кілька варіантів.