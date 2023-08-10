Борги за комунальні послуги: чи штрафуватимуть українців

Борги за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

В Україні під час війни зростають борги за комунальні послуги. І хоч влада на початку війни вирішила не стягувати з громадян пеню, уникнути оплати накопичених боргів можуть не всі категоріхї громадян.

Чи мають на це право внутрішньо переміщені особи, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів юрист Ігор Ясько.

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"Доки триває війна, комунальні служби через суд не мають права стягувати борги з громадян, які виїхали з окупованих територій і не проживають у своєму будинку. Однак це не стосується боргів, які були у людей до 24 лютого 2022 року", — зазначив Ігор Ясько.

За словами юристів, заборонено стягувати заборгованість за комуналку з мешканців окупованих територій, або тих, на яких тривають бойові дії.

Однак власники житла та члени сім'ї мають виїхати на підконтрольну Україні територію, стати на облік ВПО і надати виконавцю послуг документи, які доводять, що вони не проживають у власному будинку.

Нагадаємо, заборона на підвищення житлово-комунальних тарифів може зберегтися ще на кілька років. Йдеться про мораторій на опалення, гарячу воду та природний газ, встановлений Верховною Радою рік тому.

Також варто нагадати, що українці, які припустилися помилки під час передачі показників електролічильника, можуть її виправити. Існує кілька варіантів.