Могут ли выгнать с работы из-за долгов за коммунальные услуги

Платежки за коммунальные услуги и наличные деньги. Фото: google

Несмотря на полномасштабную войну, украинцев обязывают вовремя платить деньги за коммунальные услуги и не накапливать долги. В некоторых случаях за это могут выгнать с работы и даже не выпустить заграницу.

Об этом сообщает издание Pro Деньги.

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По словам юриста Сергея Савинского, выезд за границу станет невозможен в том случае, если уже открыто исполнительное производство. То есть после того, когда состоится судебное заседание и коммунальщики получат решение суда.

"То есть это не происходит просто, если человек не заплатил за коммуналку. Нет, таких действий никто не будет применять без судебного решения и открытия исполнительного производства. Вопросы уплаты задолженности по коммуналке очень болезненны, а эти средства эффективны для того, чтобы заставить должников погасить долги", — говорит юрист.

Можно ли обжаловать решение суда

Как утверждает адвокат Ростислав Кравец, обжаловать решение суда можно во многих случаях. А именно, когда потребитель не получил определенные коммунальные услуги или когда начисляют неправильную сумму долга и т.д.

Однако все эти причины нужно доказать в судебном порядке.

Уволят ли с работы из-за долгов за коммуналку

Как говорит Ростислав Кравец, в данной ситуации можно рассмотреть два случая.

Если речь идет о служебном жилье и лицо не выполнило условия договора найма, то с ним могут расторгнуть контракт и выселить из этого жилья. В то же время увольнение с работы не предусматривается.

Если же в трудовом договоре указана неуплата коммунальных услуг за служебное жилье как основание для увольнения с работы, то да, в этом случае человека могут уволить.

Раньше мы писали, могут ли списать долги за коммунальные услуги ВПЛ.

Также стоит напомнить, что украинцы, допустившие ошибку во время передачи показателей электросчетчика, могут ее исправить. Существует несколько вариантов.