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Українцям розповіли, коли скасують заборону на підвищення тарифів ЖКГ

4 серпня 2023 23:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи на ЖКГ — коли підвищать ціни на опалення, газ та гарячу воду
Газова плита. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Заборона на підвищення житлово-комунальних тарифів може зберегтися ще на кілька років. Йдеться про мораторій на опалення, гарячу воду та природний газ, встановлений Верховною Радою рік тому.

Про це йдеться у новому інфляційному звіті Національного банку України (НБУ).

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Коли скасують мораторій

За прогнозом регулятора, тарифи на вищевказані послуги не чіпатимуть до 2025 року, після чого їх доведеться уряду підвищувати. При цьому це матиме значний вплив на інфляцію.

В НБУ припускають, що нині річні темпи зростання регульованих цін перебувають на позначці 12,5%, а вже в 2025 році вони можуть прискоритися до 19%, вважає НБУ.

"У 2025 році адміністративна інфляція пришвидшиться до 19% передусім на тлі завершення дії мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання та об’єктивної необхідності їхнього підвищення", — йдеться у звіті НБУ.

Як зауважують у Центробанку, з огляду на велике соціальне значення цього питання, очікується, що зростання тарифів не буде різким. Ціни зростатимуть поетапно протягом кількох років. Водночас збережеться та розшириться соціальна підтримка особливо вразливих категорій громадян.

В НБУ додають, що базовий сценарій ґрунтується на позитивних очікуваннях щодо зниження безпекових ризиків із середини наступного року.

Заборона на підвищення тарифів

Як відомо, у 2022 році український парламент підтримав урядовий законопроєкт про заборону на підвищення житлово-комунальних тарифів на опалення, гарячу воду та природний газ на час війни та ще пів року після її завершення.

При цьому відповідне рішення не стосувалося електричної енергії та холодної води.

Більше про тарифи

Нагадаємо, в Україні минулого місяця суттєво подорожчала електрична енергія для бізнесу. Середньозважена вартість купівлі-продажу на "ринку на добу наперед" (РДН) підскочила на 23,5%.

Також ми писали, що 3 липня Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скасувала рішення про підвищення тарифів на воду.

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