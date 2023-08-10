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Спишут ли долги за коммуналку ВПЛ: объяснение юриста

10 августа 2023 19:02
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Долги за коммунальные услуги: будут ли штрафовать украинцев
Долги за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине во время войны растут долги по коммунальным услугам. И хотя власти в начале войны решили не взимать с граждан пеню, избежать оплаты накопленных долгов могут не все категории граждан.

Имеют ли на это право внутренне перемещенные лица, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал юрист Игорь Ясько.

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"Пока идет война, коммунальные службы через суд не имеют права взимать долги с граждан, выехавших с оккупированных территорий и не проживающих в своем доме. Однако это не касается долгов, которые были у людей до 24 февраля 2022 года", — отметил Игорь Ясько.

По словам юристов, запрещено взимать задолженность за коммуналку с жителей оккупированных территорий или тех, на которых продолжаются боевые действия.

Однако владельцы жилья и члены семьи должны выехать на подконтрольную Украине территорию, стать на учет ВПЛ и предоставить исполнителю услуг документы, доказывающие, что они не проживают в собственном доме.

Напомним, запрет на повышение жилищно-коммунальных тарифов может сохраниться еще на несколько лет. Речь идет о моратории на отопление, горячую воду и природный газ, установленный Верховной Радой год назад.

Также стоит напомнить, что украинцы, допустившие ошибку во время передачи показателей электросчетчика, могут ее исправить. Есть несколько вариантов.

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