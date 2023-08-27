Житлові субсидії в Україні — що важливо знати пенсіонерам

Комунальні платіжки. Фото: google.com

В Україні громадяни мають право на допомогу на оплату житлово-комунальних послуг. При цьому розрахунок субсидій для пенсіонерів відрізняється від механізму, за яким розраховують для громадян працездатного віку.

Про такі нюанси розповіли у пресцентрі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Розрахунок допомоги для пенсіонерів

У ПФУ пояснили ключові моменти під час розрахунку розміру держдопомоги на оплату комунальних послуг для пенсіонерів. Зокрема, йдеться про періоди отриманого доходу (пенсійної виплати) домогосподарства, який враховують під час призначення субсидії.

Так, для працюючих громадян під час розрахунку субсидії враховують дохід за пів року, на підставі цих відомостей розраховують середньомісячний дохід.

Водночас, що стосується пенсіонерів, то для розрахунку субсидії беруть пенсію тільки за один місяць. Тож, якщо субсидію призначають не на початку сезону (опалювального чи неопалюваного), то до розміру середньомісячного доходу домогосподарства враховується пенсія за один місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначено субсидію. Як приклад, якщо пенсіонер звернувся за субсидією у серпні, то пенсію для розрахунку візьмуть аж за червень.

У разі, якщо громадянин розраховує одержати пенсію з початку опалювального періоду (із жовтня), то для розрахунку візьмуть пенсійну виплату за серпень. Так само, якщо житлову субсидію призначатимуть з початку неопалюваного сезону, тобто із травня, то для розрахунку братимуть пенсію за березень. Останнє означає, що враховують пенсії із березневим підвищенням (виплати після індексації).

У середньому розмір допомоги, що виділяють на домогосподарство на опалюваний сезон, становить 1,5 тис. грн. Водночас, на неопалюваний — 350-400 грн.

Більше про субсидії

Нагадаємо, державну допомогу на комунальні послуги призначають на одного з членів домогосподарства. Однак, бувають випадки, коли гроші можуть виплатити родичам одержувача.

Також у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про випадки, коли громадянам доведеться повертати житлову субсидію державі. Допомогу можуть відібрати за певних обставин.