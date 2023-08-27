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Пособие на оплату "коммуналки": что важно знать пенсионерам

27 августа 2023 07:11
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Жилищные субсидии в Украине — что важно знать пенсионерам
Коммунальные платежки. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине граждане имеют право на пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг. При этом расчет субсидий для пенсионеров отличается от механизма, согласно которому рассчитывают для граждан трудоспособного возраста.

О таких нюансах рассказали в пресс-центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Расчет пособия для пенсионеров

В ПФУ объяснили ключевые моменты при расчете размера госпомощи на оплату коммунальных услуг для пенсионеров. В частности, речь идет о периодах полученного дохода (пенсионной выплаты) домохозяйства, учитываемого при назначении субсидии.

Так, для работающих граждан при расчете субсидии учитывают доход за полгода, на основании этих сведений рассчитывают среднемесячный доход.

В то же время относительно пенсионеров — для расчета субсидии берут пенсию только за один месяц. Если субсидию назначают не в начале сезона (отопительного или неотапливаемого), то к размеру среднемесячного дохода домохозяйства учитывается пенсия за один месяц, предшествующий месяцу, предыдущему к месяцу, по которому назначена субсидия. Как пример, если пенсионер обратился за субсидией в августе, то пенсию для расчета возьмут за июнь.

В случае если гражданин рассчитывает получить пенсию с начала отопительного периода (с октября), то для расчета возьмут пенсионную выплату за август. Так же, если жилищную субсидию будут назначать с начала неотапливаемого сезона, то есть с мая, то для расчета будут брать пенсию за март. Последнее означает, что учитывают пенсии с мартовским повышением (выплаты после индексации).

В среднем размер пособия, выделяемого на домохозяйство на отапливаемый сезон, составляет 1,5 тыс. грн. В то же время на неотапливаемый — 350-400 грн.

Больше о субсидиях

Напомним, государственную помощь на коммунальные услуги назначают на одного из членов домохозяйства. Однако бывают случаи, когда деньги могут выплатить родственникам получателя.

Также в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о случаях, когда гражданам придется возвращать жилищную субсидию государству. Помощь могут отобрать при определенных обстоятельствах.

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