Економія чи жадібність: які норми витрат води в Україні на одну людину та де найдорожчі тарифи

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

Українці часто не задумуються, скільки води вони витрачають на свої потреби щоденно. Як відомо, в Україні існують норми щодо споживання води на людину.

Новини.LIVE з'ясували, які норми існують щодо споживання води на людину в Україні та в яких регіонах найдорожчі тарифи.

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Які норми витрат води в Україні на одну людину

Виявляється, в Україні є рекомендовані норми витрат води на людину в Україні. Вони прописані у Законі "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання". Відтак для споживачів діють такі норми:

4,5 кубічні метри на місяць — холодна вода;

3 кубічні метри на місяць — гаряча вода.

Окрім того, є рекомендовані норми на добу, які стосуються однієї людини, яка живе в будинку або квартирі з водопроводом, каналізацією та централізованим гарячим водопостачанням. Зокрема:

щоденний прийом душа — 20-30 літрів;

прийом ванни (одноразові витрати) – 200 літрів;

змив води в унітазі — близько 200 літрів/доба;

вмивання, гоління та інші гігієнічні водні процедури — 200 літрів на тиждень;

побутові витрати (прання білизни, миття посуду, прибирання).

Зазначається, що коли в будинку проживає більше однієї людини чи ціла сім'я, то нормативи, відповідно, стають вищими.

Як змінились ціни на воду

Водоканали в областях мають право самостійно встановлювати тарифи на водопостачання та водовідведення. Зараз ціни за кубометр води в різних регіонах країни відрізняються. Зокрема, найдорожче послуга коштує у трьох містах.

Лідирує Запоріжжя, де платять за водопостачання 25 гривень за куб. м, а за водовідведення — 40,51 гривні за куб. м. Тобто загалом тариф сягає 65,55 грн куб. м.

Далі йде Умань, де загальна ціна на водопостачання й водовідведення — 57,50 куб. м.

На третьому місці Дніпро, де мешканцям доводиться платити 53,66 куб. м.

Менш як 50 грн за куб. м води платять жителі:

Києва — 41,136 грн/куб.м,

Луцька — 32,55 грн/куб.м,

Полтави — 44,44 грн/куб.м,

Хмельницького — 34,36 грн/куб.м,

Чернівців — 32,97 грн/куб.м,

Одеси — 35,160 грн/куб.м.

Нагадаємо, в Україні почали розповсюджувати фейкові платіжки "Нафтогазу". Компанія начебто пропонує людям знижку, якщо вони здадуть колаборантів або ухилянтів.

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