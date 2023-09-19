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Какие нормы расхода воды в Украине на одного человека и где самые дорогие тарифы

19 сентября 2023 10:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Какие нормы расхода воды в Украине на одного человека и где самые дорогие тарифы
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинцы часто не задумываются, сколько воды они тратят на свои нужды ежедневно. Как известно, в Украине существуют нормы потребления воды на человека.

Новини.LIVE выяснили, какие нормы существуют по потреблению воды на человека в Украине и в каких регионах самые дорогие тарифы.

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Какие нормы расхода воды в Украине на одного человека

Оказывается, в Украине есть рекомендованные нормы расхода воды на человека в Украине. Они прописаны в Законе "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжении". Следовательно, для потребителей действуют следующие нормы:

  • 4,5 кубических метра в месяц — холодная вода;
  • 3 кубических метра в месяц — горячая вода.

Кроме того, есть рекомендованные нормы в сутки, касающиеся одного человека, живущего в доме или квартире с водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением. В частности:

  • ежедневный прием душа — 20-30 литров;
  • прием ванны (одноразовые расходы) — 200 литров;
  • смыв воды в унитазе — около 200 литров/сутки;
  • умывания, бритья и другие гигиенические водные процедуры — 200 литров в неделю;
  • бытовые расходы (стирка белья, мытье посуды, уборка).

Отмечается, что когда в доме проживает более одного человека или целая семья, то нормативы соответственно становятся выше.

Как изменились цены на воду

Водоканалы в областях имеют право самостоятельно устанавливать тарифы на водоснабжение и водоотвод. Сейчас цены на кубометр воды в разных регионах страны отличаются. В частности, самая дорогая услуга стоит в трех городах.

Лидирует Запорожье, где платят за водоснабжение 25 гривен за куб. м, а за водоотвод — 40,51 гривны за куб. м. То есть, в целом тариф достигает 65,55 грн куб. м.

Далее следует Умань, где общая цена на водоснабжение и водоотвод — 57,50 куб. м.

На третьем месте Днепр, где жителям приходится платить 53,66 куб. м.

Менее 50 грн за куб. м воды платят жители:

  • Киева — 41,136 грн/куб.м,
  • Луцка — 32,55 грн/куб.м,
  • Полтавы — 44,44 грн/куб.м,
  • Хмельницкого — 34,36 грн/куб.м,
  • Черновцов — 32,97 грн/куб.м,
  • Одессы — 35,160 грн/куб.м.

Напомним, в Украине начали распространять фейковые платежки "Нефтегаза". Компания вроде бы предлагает людям скидку, если они сдадут коллаборантов или уклонистов.

Также мы писали, что украинцев призывали максимально утеплять свои дома и проверять котлы до первых холодов. Это поможет сохранить ресурсы зимой.

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