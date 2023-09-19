Какие нормы расхода воды в Украине на одного человека и где самые дорогие тарифы
Украинцы часто не задумываются, сколько воды они тратят на свои нужды ежедневно. Как известно, в Украине существуют нормы потребления воды на человека.
Новини.LIVE выяснили, какие нормы существуют по потреблению воды на человека в Украине и в каких регионах самые дорогие тарифы.
Какие нормы расхода воды в Украине на одного человека
Оказывается, в Украине есть рекомендованные нормы расхода воды на человека в Украине. Они прописаны в Законе "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжении". Следовательно, для потребителей действуют следующие нормы:
- 4,5 кубических метра в месяц — холодная вода;
- 3 кубических метра в месяц — горячая вода.
Кроме того, есть рекомендованные нормы в сутки, касающиеся одного человека, живущего в доме или квартире с водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением. В частности:
- ежедневный прием душа — 20-30 литров;
- прием ванны (одноразовые расходы) — 200 литров;
- смыв воды в унитазе — около 200 литров/сутки;
- умывания, бритья и другие гигиенические водные процедуры — 200 литров в неделю;
- бытовые расходы (стирка белья, мытье посуды, уборка).
Отмечается, что когда в доме проживает более одного человека или целая семья, то нормативы соответственно становятся выше.
Как изменились цены на воду
Водоканалы в областях имеют право самостоятельно устанавливать тарифы на водоснабжение и водоотвод. Сейчас цены на кубометр воды в разных регионах страны отличаются. В частности, самая дорогая услуга стоит в трех городах.
Лидирует Запорожье, где платят за водоснабжение 25 гривен за куб. м, а за водоотвод — 40,51 гривны за куб. м. То есть, в целом тариф достигает 65,55 грн куб. м.
Далее следует Умань, где общая цена на водоснабжение и водоотвод — 57,50 куб. м.
На третьем месте Днепр, где жителям приходится платить 53,66 куб. м.
Менее 50 грн за куб. м воды платят жители:
- Киева — 41,136 грн/куб.м,
- Луцка — 32,55 грн/куб.м,
- Полтавы — 44,44 грн/куб.м,
- Хмельницкого — 34,36 грн/куб.м,
- Черновцов — 32,97 грн/куб.м,
- Одессы — 35,160 грн/куб.м.
Напомним, в Украине начали распространять фейковые платежки "Нефтегаза". Компания вроде бы предлагает людям скидку, если они сдадут коллаборантов или уклонистов.
Также мы писали, что украинцев призывали максимально утеплять свои дома и проверять котлы до первых холодов. Это поможет сохранить ресурсы зимой.