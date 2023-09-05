Тарифи на воду — у деяких регіонах ціни удвічі вищі

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

Національній комісії з регулювання енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) двічі заборонили підвищувати тарифи на воду. Однак на місцеві водоканали це правило не поширюються, тому в деяких містах ціни зросли удвічі.

Такі дані наводить портал Мінфін.

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Водоканали в областях мають право самостійно встановлювати тарифи на водопостачання та водовідведення. Зараз ціни за кубометр води в різних регіонах країни відрізняються. Зокрема, найдорожче послуга коштує у трьох містах.

Лідирує Запоріжжя, де платять за водопостачання 25 гривні за куб. м., а за водовідведення — 40,51 куб. м. Тобто загалом тариф сягає 65,55 грн куб. м.

Далі йде Умань, де загальна ціна на водопостачання й водовідведення — 57,50 куб. м.

На третьому місці Дніпро, де мешканцям доводиться платити 53,66 куб. м.

Менше 50 грн за куб. м. води платять жителі:

Києва — 41,136 грн/куб.м,

Луцька — 32,55 грн/куб.м,

Полтави — 44,44 грн/куб.м,

Хмельницького — 34,36 грн/куб.м,

Чернівців — 32,97 грн/куб.м,

Одеси — 35,160 грн/куб.м.

Джерело: Мінфін

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