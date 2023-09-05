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Водоканали оприлюднили тарифи: у деяких регіонах ціни удвічі вищі

5 вересня 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи на воду — у деяких регіонах ціни удвічі вищі
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національній комісії з регулювання енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) двічі заборонили підвищувати тарифи на воду. Однак на місцеві водоканали це правило не поширюються, тому в деяких містах ціни зросли удвічі.

Такі дані наводить портал Мінфін.

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Як змінились ціни на воду

Водоканали в областях мають право самостійно встановлювати тарифи на водопостачання та водовідведення. Зараз ціни за кубометр води в різних регіонах країни відрізняються. Зокрема, найдорожче послуга коштує у трьох містах.

Лідирує Запоріжжя, де платять за водопостачання 25 гривні за куб. м., а за водовідведення — 40,51 куб. м. Тобто загалом тариф сягає 65,55 грн куб. м.

Далі йде Умань, де загальна ціна на водопостачання й водовідведення — 57,50 куб. м.

На третьому місці Дніпро, де мешканцям доводиться платити 53,66 куб. м.

Менше 50 грн за куб. м. води платять жителі:

  • Києва — 41,136 грн/куб.м,
  • Луцька — 32,55 грн/куб.м,
  • Полтави — 44,44 грн/куб.м,
  • Хмельницького — 34,36 грн/куб.м,
  • Чернівців — 32,97 грн/куб.м,
  • Одеси — 35,160 грн/куб.м.

 

тарифи
тариф
Джерело: Мінфін

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