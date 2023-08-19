Газ в странах ЕС — переживет ли Европа зиму 2023-2024

Рабочий газовой сферы. Фото: Unplush

Страны Европейского Союза (ЕС) досрочно закончили подготовку к осенне-зимнему периоду. В ряде государств накопленные запасы "голубого топлива" в подземных хранилищах достигли максимального уровня.

Об этом информирует пресс-служба ассоциации Gas Infrastructure Europe.

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По информации Gas Infrastructure Europe, поскольку страны заполнили свои подземные хранилища природным газом на 90%, подготовка к отопительному сезону 2023-2023 годов завершилась раньше, чем ожидалось.

Как отмечает ассоциация, по состоянию на середину августа резервы ресурса в газохранилищах составляют 90,12%. В частности, максимальных уровней резервы достигли в таких странах:

Испания — 99,98%;

Германия — 91,79%.

В то же время запасы пока на минимальном уровне:

в Латвии — 77,33%.

Следует отметить, что украинские газовые хранилища пока заполнены только на 28,35%. Однако закачка может занять еще несколько месяцев.

В частности, с марта 2023 года Украина увеличила запасы газа на 1,5 млрд куб. м, до 10,5 млрд куб. м. В планах к началу отопительного сезона накопить около 14 млрд куб. м ресурса. То есть суммарно речь идет уже о 75% запланированных запасов газа.

Цены на газ в ЕС

Ранее аналитики пересмотрели прогноз по ценам на природный газ на мировом рынке, сократив ожидания в 1,3-2,7 раза. Речь идет об ориентировочной цене индекса TTF (Title Transfer Facility) до 2026 года.

Сейчас показатель на хабе TTF составляет 29,750 евро/МВт-час. (+3,12%), в то время как эксперты предполагают, что в 2025 году будет стоить 38 евро/МВт-час, а ранее прогнозировали в 50 евро.

Эксперты называют причиной снижения цен на газ сокращение промышленного спроса, наращивание "зеленой энергии" и высокую наполненность подземных хранилищ. Прогноз к 2025 году такой:

в августе-октябре 2023 — 33 евро/МВт-час. (ранее было 90 евро/МВт-ч. по предварительному прогнозу);

в декабре-январе 2023/2024 — 48 евро/МВт-час. (до этого было 93 евро/МВт-ч);

летом 2024 года — 45 евро/МВт-час. (ранее было 94 евро/МВт-ч);

в декабре-январе 2024/2025 — 46 евро/МВт-час. (до этого прогнозировали 84 евро/МВт-ч);

летом 2025 года — 38 евро/МВт-час. (ранее было 50 евро/МВт-ч).

Что еще стоит знать

Напомним, по данным издания Politico, запасы природного газа в ЕС достигли исторического максимума. Они заполнились задолго до начала отопительного зимнего сезона. ЕС продолжает отходить от российской энергетической зависимости.

Также в компании "Нефтегаз" объяснили, откуда берутся непонятные начисления в платежках за газ. Также объяснили, как поступать украинцам, чтобы в будущем избежать цифр "с воздуха".