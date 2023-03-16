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Як призначають субсидії і пільги у 2023: є певні труднощі

16 березня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидії і пільги — як призначають допомогу у 2023 році
ПФУ з початку року він призначив допомогу для майже 200 тисяч заяв
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У 2023 році питанням призначення, нарахування і виплати житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг опікується виключно Пенсійний фонд України (ПФУ). З початку року він призначив допомогу для майже 200 тисяч заяв.

Про це розповіли у ПФУ.

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Як призначають субсидії і пільги

Як розповіла керівниця департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соцпослуг, житлових субсидій та пільг ПФУ Олена Охріменко, Фонд опрацював майже 200 тисяч заяв на призначення житлових субсидій та пільг, а також близько 300 тисяч заяв щодо перерахунку раніше призначених пільг.

Загалом житлові субсидії та пільги отримують понад 2,6 млн українців.

Які труднощі з призначенням субсидій

"До 30 січня Фонд приймав документи від органів соціального захисту, які своєчасно не були опрацьовані. Тобто йдеться про ті документи, по яких не було прийнято рішення щодо призначення субсидій та пільг. Також до нас надходили документи від людей, від ЦНАПів, органів місцевого самоврядування. Загалом ми прийняли понад 200 тис. комплектів документів на призначення пільг та субсидій. На сьогодні майже всі вони опрацьовані", - зазначила представниця ПФУ.

Вона повідомила, що на опрацювання документів ПФУ відведено лише 10 днів після надходження інформації від постачальника послуг щодо тарифів та даних про доходи домогосподарства, що звернулося із заявою за призначенням субсидії.

"Тільки ми отримуємо таку інформацію, у нас є 10 днів на її опрацювання. Але ми стараємося не зволікати, а беремо в роботу одразу після надходження. Адже розуміємо, яка увага прикута до нас у зв’язку із покладанням нових обов’язків на Пенсійний фонд", — зауважила вона.

Автоматичне призначення субсидій

Українцям, які отримували субсидії попереднього опалювального сезону, їх перепризначили автоматично. Однак оновити інформацію про себе потрібно, якщо вона змінилася.

При цьому нових рахунків у банках для виплати субсидій відкривати не треба, адже всі необхідні дані про субсидіантів ПФУ отримує автоматично.

Документи для отримання субсидії

Для призначення субсидії потрібно подати:

  • заяву про призначення житлової субсидії;
  • декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії;
  • довідку про доходи (якщо у декларації вказані певні доходи, однак інформація про них відсутня у ПФУ та ДФС);
  • договір про винайм житла (за наявності);
  • документи, які можуть підтвердити непроживання особи за місцем реєстрації (у разі потреби).

Під час опалювального сезону субсидію призначають, починаючи з місяця надходження цих документів до уповноваженого органу.

Чи враховують дохід виплати ВПО

Виплати переселенцям, допомога за розміщення ВПО за програмою "Прихисток" та інші види міжнародних допомог не зараховують громадянам до середньомісячного сукупного доходу під призначення субсидії.

Коли можуть позбавити субсидії

З-поміж причин позбавлення житлової субсидії — зміна місця проживання. Також позбавити субсидії можуть через заборгованість з оплати комуналки. Якщо прострочено понад три місяці заборгованості, а загальна сума перевищує 680 гривень.

Залишитися без житлових субсидій також можуть ті, хто повідомив неправильний розмір доходів, занизив їх, придбав дорогі товари чи послуги, отримав право власності на понад 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, в Україні деякі тарифи на житлово-комунальні послуги неминуче зазнають змін. Це станеться після звершення опалювального сезону.

Також ми писали, що у Міністерстві енергетики України розповіли, що країна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності та достатнім обсягом запасів енергоресурсів. Зараз вже готуються до наступної зими.

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